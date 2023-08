Mujer pide ayuda para encontrar a mascota que perdió en el aeropuerto

Paula Camila Rodríguez perdió a su mascota Maia en el aeropuerto, que fue una perrita rescatada de la calle cuando tenía un mes.

El animalito es muy sensible a los maltratos y al abandono, “yo se que ella está sufriendo” dice su dueña.

El viernes por la noche, Paula viajaba con su mascota de República Dominicana a San Francisco cuando tras una escala en el aeropuerto de Atlanta, tuvo un problema con su visado.

“Me informaron que simplemente tenía que devolverme a mi país”, cuenta Rodríguez.

Como no volvió hasta el día siguiente, tuvo que pasar la noche en un centro donde no se permite la entrada de mascotas. “Me voy al lado del aeropuerto donde debo estar y me dicen: ‘no te preocupes, ella va a estar bien cuidada, y tú la vas a ver en tu próximo vuelo a República Dominicana, mañana a las 10 de la mañana”.

Pero eso no sucedió pues asegura que un empleado de la compañía Delta se llevó a su mascota, no la volvió a ver. “Ningún agente me pudo dar ningun tipo de respuesta”.

“La estaban buscando y no aparecía”, cuenta la dueña de la mascota. “Y en ese vuelo me tuve que montar en ese avión, en contra de mi voluntad”.

Segun cuenta, no fue hasta este lunes que un representante de Delta en su país le contó lo que habría ocurrido con Maia, quien presuntamente rompió su jaula y se escapó, en plena pista de aterrizaje.

Paula insiste en que por más que intenta saber, no le ofrecen más detalles. “Yo estoy desesperada por encontrar a Maia”.

Asegura que desde un inicio, el contacto con la aerolínea y los representantes del aeropuerto ha sido muy difícil. Con cada minuto sin noticias - dice - su anugusta y su preocupación aumentan.

“Yo no tengo palabras para describir el dolor que siento. Solo quiero encontrar a Maia. Eso es lo único que quiero”, remarca Paula Camila Rodríguez quien perdió a su mascota en el aeropuerto.