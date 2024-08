Ofrecía negocio fraudulento de compra de antenas chinas para vender en EEUU

"Tal vez no recupere mi dinero, pero me siento más aliviado", declaró a Telemundo 51 Roberto Dueñas, propietario de una barbería en Miami. En abril del 2022, una empleada de su negocio le presentó a Ana María Núñez, quien le propuso un negocio: "invertir en la compra de antenas parabólicas chinas para venderlas en Estados Unidos".

Según Dueñas, Ana María le explicó que con una inversión de $50,000.00 le podía garantizar una ganancia de $100,000.00. "¡El doble! Me insistió en que era un negocio seguro y hasta me enseñó una supuesta licencia, para comenzar la compra de las antenas, lo que me dio la confianza para invertir", recordó la víctima.

El informe de la policía indica que el 11 de abril del 2022, Dueñas firmó un acuerdo de inversión con la compañía de Núñez, ATP Expediter and Investment, el cual establecía un plazo de 15 días para devolver el valor de la inversión y la ganancia.

"Le entregué $150,000.00, con la esperanza de que ese monto se duplicara. Eran mis ahorros. Creí en su palabra", declaró Dueñas. Al menos cinco empleados más de su barbería, también entregaron dinero, entre ellos, Augusto Jiménez: "Le entregué $19,900.00 de mis ahorros y de ese dinero, no he visto nada".

Al pasar los meses sin recibir las ganancias, comenzaron a sospechar. Sin embargo, Núñez les insistía en tener paciencia porque, supuestamente, el negocio marchaba bien.

"Nosotros manteníamos la esperanza, hasta que un día, la vimos en Telemundo 51", contó Roberto Dueñas en referencia a un informe que publicamos en mayo del 2022. En la noticia se revelaba que Ana María Núñez había sido acusada de robar más de $437,000.00 a un anciano con cáncer, haciéndose pasar por su hija para que firmara un poder notarial.

"No lo podía creer. Ahí fue cuando me convencí de que había perdido mi dinero y decidí ir a la policía", recordó Roberto con resignación.

Núñez acaba de ser arrestada en ese entonces, pero este jueves, compareció en corte de fianza por los cargos de estafa en su contra. El caso sigue en desarrollo y las autoridades no descartan otras víctimas.

"Pensamos que las personas tienen miedo a denunciar o pena, porque fueron víctimas de una estafa de este tipo, pero deben venir a hablar con nosotros porque podrían ser nuevos cargos en su contra", declaró Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

Roberto confesó sentirse más aliviado: "Espero que termine en la cárcel para que no le haga lo mismo a otras personas. No sería justo".