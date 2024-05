Mujer no puede recuperar a sus perros de un albergue, tras ser arrestada

Con un gran vacío dice transcurren los días de Leiska Salgado, desde que no está con los que llama sus hijos perrunos, unos gemelos Salchichas llamados Bradley y Beethoven.

“Mis perritos son Bradley y Bethoven, son gemelos, yo perdí unos gemelos por cáncer en los ovarios hace un año y me los regalaron para que ese dolor llenara el vacío en mi alma y desde ese momento nunca me he separado de mis perros y estoy destrozada

“Destrozada por dentro, no puedo hablar”.

Su pesadilla empezó el pasado 30 de mayo cuando fue arrestada en la ciudad de Doral por presunto robo de una van en la que estaba haciendo la mudanza junto a sus fieles compañeros, sus perros.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Me pararon la policía y no tenía a nadie que buscara los perros porque estaban trabajando y mi amiga trabajando y nadie pudo buscar los perros.

Tras el arresto sus mascotas fueron llevadas al shelter de Miami Dade y al poco tiempo fueron adoptados por dos familias.

“Ten empatía por favor devuélvanme a mis bebés no puedo tener hijos y para mí los perritos son como si fueran mis hijos por favor señor o señora que los adoptó”.

Por ahora la única opción para Salgado es que las familias que adoptaron a Bradley y Beethoven los devuelvan a su antiguo hogar, ya que, según las pólizas del servicio de animales de Miami Dade, si en 5 días las mascotas no son reclamadas pueden darse en adopción.

“Todos los días esos perros no se separan de mí están conmigo todo el día me voy a trabajar mi mamá me los cuida y cuando llego es la gloria ver esos bebés, vienen corriendo me dan besos me lamen la cara y me llenan de mucho amor, mucho amor”.