Muere anciana que había caído con su auto en un canal de Sunrise

Una mujer murió luego de caer con su auto en un canal en Sunrise, en lo que parece un trágico accidente, según reveló la investigación inicial de las autoridades.

La policía de Sunrise dijo que aproximadamente a las 6:22 p.m. del miércoles, oficiales respondieron a reportes sobre un vehículo que había caído a un canal en el 3730 de North Pine Island Road, Sunrise, en el condado Broward.

A su llegada al lugar se intentó localizar al sujeto en el interior por parte de los agentes, bomberos de Sunrise y civiles, que saltaron al canal, pero no tuvieron éxito.

El equipo de buceo de Sunrise respondió y localizó a una sola ocupante, una mujer de 88 años, que fue transportada al Hospital Westside Regional, donde lamentablemente fue declarada muerta, informó la policía.

La investigación inicial, que aún se mantiene activa, reveló que cayó al agua accidentalmente desde el estacionamiento.

Ovidio Romero, un testigo del trágico hecho que habló con Telemundo 51, dijo que al ver la situación, corrió para intentar rescatarla. “Se miraba todo, solo las llantas se habían hundido … yo me quería meter pero cómo estaba llamando y estaba en línea y no había nadie que me ayudara hasta que corté la llamada y me metí y ya iba cerquita, cuando ella bajó el vidrio se hundió … cuando ella vio que iba para dentro a ayudarla ella bajó el vidrio”.

El terrible accidente ocurrió antes de las 6 y media de la tarde en un conjunto ubicado en el 3730 de North Pine Island Road. La mujer, que según vecinos tenía problemas de salud y dificultades para estacionar, permaneció varios minutos debajo del agua.

“Ella bajó el vidrio y están: 'help me, help me', la señora era de alta edad y era gringa”, cuenta Sorisbeth Sibada, una vecina.

La señora fue transportada a un hospital local y horas después el vehículo Toyota fue extraído del canal con fuertes daños incluyendo todas las ventanas rotas. El episodio tiene a todos consternados en la comunidad.

“Uno siempre la miraba que llegaba y a veces tenía dificultades para subir al carro”, relata Ovidio Romero.