Anciana es rescatada tras caer en su auto a un canal en Sunrise

Eran segundos de vida o muerte para una anciana de un condominio en Sunrise cuyo carro quedó medio sumergido con ella dentro en un canal.

Ovidio Romero al ver la situación, corrió para intentar rescatarla. “Se miraba todo, solo las llantas se habían hundido … yo me quería meter pero cómo estaba llamando y estaba en línea y no había nadie que me ayudara hasta que corte la llamada y me metí y ya iba cerquita, cuando ella bajó el vidrio se hundió … cuando ella vio que iba para dentro a ayudarla ella bajó el vidrio”.

El terrible accidente ocurrió antes de las 6 y media de la tarde en un conjunto ubicado en el 3730 de North Pine Island Road. La mujer, que según vecinos tenía problemas de salud y dificultades para estacionar, permaneció varios minutos debajo del agua.

“Ella bajó el vidrio y están: 'help me, help me', la señora era de alta edad y era gringa”, cuenta Sorisbeth Sibada, una vecina.

La señora fue transportada a un hospital local en condición desconocida, horas después el vehículo Toyota fue extraído del canal con fuertes daños incluyendo todas las ventanas rotas. El episodio tiene a todos consternados en la comunidad.

“Uno siempre la miraba que llegaba y a veces tenía dificultades para subir al carro”, relata Ovidio Romero.

Este accidente continúa bajo investigación y seguimos a la espera sobre una actualización sobre el estado de salud de la mujer.