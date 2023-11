Miss Nicaragua se corona como la mujer más linda del mundo

Una nicaragüense es considerada la mujer más bella del planeta lo que tiene a los nicaragüenses sin voz tras conocer que Sheynnis Palacios es la nueva Miss Universo 2023.

"Realmente estoy feliz. Hemos hecho historia. Hemos abierto muchas oportunidades para las mujeres en nuestro país y para Latinoamericano. Arriba Nicaragua!!", increpó Palacios.

Una reina coronada y un pueblo eufórico de alegría que salió a las calle a festejar a la mujer más bella del mundo, Sheynnis Palacios, de 23 años, primera nicaragüense en ganar la corona mundial.

"Estoy contenta estoy que no me lo creo, estoy procesando la información porque ha cambiado mi vida por completo", dijo Palacios, quien aseguró que le dedica "esta corona a Dios. Se la dedicó también a todas las niñas porque yo fui una niña y cuando miraba a las Miss, soñaba y anhelaba este momento, hubiera deseado sentir que me dedicaban el triunfo".

"Es como rendirle tributo a mi niña interior y a todas las niñas que me ven y se que soy ejemplo para ellas", apunta Palacios, quien como nueva Miss Universo no olvida a su familia y "a toda mi gente en Nicaragua".

Sheynnis Palacios se graduó de comunicadora en su natal Nicaragua, proviene de una familia humilde y trabajadora que dice le inculcaron grandes valores de lucha, fe y amor al prójimo. "Vengo de raíces muy humildes de la que me siento muy orgullosa … que esto sirva de ejemplo de superación para los que ven que las cosas están muy alejadas de su realidad".

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la joven nicaragüense agradece en medio de la coronación a su mamá. "Yo dije es la oportunidad perfecta para agradecer a quien me crió a los 19 años".

Ahora Sheynnis dice que está lista para seguir conquistando al universo. "Les agradecería que sigan apoyando a esta nicaragüense que con orgullo porta y esta bañada con dos franjas azules y una blanca porque vamos a seguir haciendo historia".

A partir de hoy se escribe un nuevo capítulo en la vida de una joven nicaragüense que está viviendo el sueño. Ahora va para Nueva York y esperamos grandes cosas de ti.

"En cada rincón del mundo dejar un legado dejar una semillita para la construcción de una sociedad más justa más igualitaria", aseguró.