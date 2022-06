Miles de personas marchan en EEUU para exigir control de armas

Este rally, organizado por el movimiento “Marcha por nuestras vidas”, es una de las más de 400 marchas que se realizan este sábado en Estados Unidos para abogar por legislaciones que garanticen que escuelas y comunidades estén protegidas de la violencia armada.

Reunidos, residentes de Parkland, sobrevivientes de la masacre escolar de 2018, maestros y víctimas directas o indirectas de la violencia armada, exigieron lo mismo y se trata de un mayor control de armas.

Nancy Lovera, maestra de Broward, dijo estar obstinada "de lo que está pasando en las escuelas con los niños. (Por) todo eso nosotros tenemos miedo de ir al colegio".

Esta edición de la llamada “Marcha por nuestras vidas” tiene un objetivo especial.

"Queremos que nuestros políticos se enfoquen en chequeos integrales de antecedentes y que la gente se dé cuenta de aún estamos aquí y que no vamos a parar hasta que haya leyes para la prevención de la violencia armada en el Congreso", aclaró Zoe Weissman, presidenta del Movimiento "Marcha por nuestras vidas".

Debbi Hixon, quien perdió a su esposo en la masacre de Parkland, afirma que ya se ha dicho suficiente y que la gente ahora tiene un compromiso.

"Necesitamos que salgan a votar y lo hagan por legisladores que crean en lo que la mayoría de los americanos cree, que podemos hacerlo mejor y que nos merecemos algo mejor", dijo la también miembro de la Junta escolar del condado Broward.

Madres y maestras vinieron a la marcha a hacerse escuchar, entre ellas Karen Llanos, una residente de Broward, que sentenció: "Soy madre. Tengo dos niños de 10 años. Van a la escuela pública. Me duele en el corazón que tengan que pasar por todo lo que están pasando ellos tan pequeños que son".

Un sentimiento que se asemeja al de la maestra de Broward, Karen Evans: "Me rompe el corazón que siga pasando y como profesora de primer grado, el tener que decirle a mis niños: 'Escóndete, busca esta esquina, esa esquina no. Si tocan y dicen que es policía, puede que no sea policía. No contestes a la puerta'. Y es verdad que eso ya tiene que parar", refirió.

Oradores, artistas, residentes del sur de Florida reunidos en la marcha exigen a los políticos una actuación rápida.

"Analicen los datos. No es que haya que quitarle las armas a todo el mundo, sino enfocarnos en lo que es el problema. Enfocarnos en por qué están disparando a las escuelas", pidió Jorge Rodríguez, ex alumno de la escuela Marjorie Stoneman Douglas.

Para el candidato al Congreso de EEUU, Ken Russel, todo está claro: "Tenemos que trabajar juntos. Todas las partes del gobierno, todos los niveles del gobierno tiene que formular leyes que puedan cambiar las legislaciones existentes sobre las armas de alta capacidad".

En ello coincide la residente de Broward, Sussie Lovera, quien se cuestiona "¿qué necesidad tiene un ciudadano común de cargar armas tan destructivas, que ni siquiera los policías tienen ese tipo de armas?, mientras se refiere a los AR-15.

Víctimas de la violencia armada, sus familiares, también sobrevivientes de la masacre de Parkland, afirman que seguirán presionando presentantes, para que aboguen por estas legislaciones que hagan más seguras a nuestras comunidades.