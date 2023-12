Miami en peligro de perder $56 millones por aprobación ilegal de presupuesto

La Ciudad de Miami está en peligro de perder $56 millones por ingresos fiscales después de que el gobierno municipal ha operado durante dos meses sin un presupuesto ni una tasa impositiva válidos, ya que los existentes no fueron aprobados de acuerdo con las regulaciones estatales.

“La comisión tomó un voto, como es regular en septiembre, para aprobar el presupuesto bajo la ley estatal. Hubo una determinación legal que necesitábamos un voto unánime de la comisión y en ese momento sólo teníamos cuatro de los cinco comisionados y los cuatro aprobaron unánimemente el presupuesto”, dijo el alcalde Francis Suárez.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Sólo había cuatro de cinco comisionados presentes en la sesión, debido al arresto y suspensión de Alex Díaz de la Portilla dos semanas antes.

De acuerdo con el diario The Miami Herald, el estado advirtió el lunes pasado que si la comisión no aprueba adecuadamente la tasa impositiva en una próxima reunión, Miami perderá su parte de la distribución del impuesto sobre las ventas de medio centavo durante 23 meses.

"Estoy llamando a una reunión especial para el 11 de diciembre para resolverlo y, si Dios quiere, tener la aceptación del presupuesto con los cinco comisionados", afirmó Suárez.

Pero para ese entonces, dos nuevos comisionados deberán votar en relación a un presupuesto sobre el que no han tenido oportunidad para deliberar.

"Si estos señores no hubieran subido los impuestos, no hubieran requerido de cinco votos", dijo Miguel Ángel Gabela, elegido la semana pasada como nuevo comisionado por el distrito 1, tras derrotar a Díaz de la Portilla.

"Que ellos me digan a mí ahora que tú tienes que coger el voto ése porque nosotros metimos la pata, no, no, no. Yo voy a tratar de resolver el problema, pero antes de resolver ese problema ciertas cosas tienen que estar en el lugar y si no yo estaré votando que no", puntualizó.

Tanto Gabela como Damián Pardo, electo por el distrito 2, dijeron el viernes que podrían pedir la renuncia de la abogada municipal Victoria Méndez, quien presuntamente habría ignorado advertencias del estado de que no se podía aprobar un presupuesto sin el voto unánime de los cinco comisionados.

"No ha habido consecuencias por cosas que deben tener consecuencias. Si algo a este nivel, con esta magnitud, ha pasado en la ciudad de Miami, creo que es muy importante que la abogada renuncie porque fue el consejo de ella el que al final nos dio este resultado", afirmó Pardo.