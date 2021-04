Miami-Dade y Broward se unen en campaña de vacunación contra el COVID-19

Health Foundation of South Florida, en asociación con el condado de Miami-Dade y el condado de Broward, anunciaron una campaña de vacunación llamada "¡Lo hice!" (I did it), con la que esperan llegar a algunos de los vecindarios más vulnerables de la región que han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19, principalmente en comunidades afroamericanas y latinas.

Los detalles de la campaña que se activará en diversos medios, incluyendo las redes sociales, se darán a conocer este miércoles después del mediodía en la Universidad Meorial de Florida, que recientemente fue designada como sitio de vacunación.

En este evento se mostrarán los anuncios de servicio público de la campaña en inglés y español, y contará con comentarios de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el alcalde de Broward, Steven Geller, la comisionada del condado de Broward, Nan Rich, y la presidenta y directora ejecutiva de Health Foundation of South Florida, Loreen Chant,entre otros.

El mensaje de la campaña se alinea con el de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Florida, pero utiliza el "inconfundible estilo y sabor del sur de la Florida", según los organizadores. Todos los elementos de la campaña urgen al público a visitar LoHiceSFL.com, donde estará disponible información valiosa sobre las vacunas contra el COVID-19 en inglés, español, criollo haitiano y portugués.

El objetivo es desacreditar mitos y desinformación y aumentar en general, la confianza en la vacuna.

“Esta es una iniciativa verdaderamente sin precedentes para un momento sin precedentes en la historia. Hemos reunido un grupo extraordinario de socios de toda la región para ayudar no solo a guiar el esfuerzo, sino también a amplificarlo ”, dijo Chant, de la Health Foundation.

“Como organización cuya misión principal es abordar las desigualdades que impiden que demasiados residentes vivan vidas saludables, entendemos que no hay tarea más importante en este momento que garantizar que nuestras comunidades más vulnerables tengan acceso a información confiable y precisa sobre la vacuna y a la vacuna en sí ".

Como parte del esfuerzo, la Health Foundation también está proporcionando subvenciones a organizaciones locales sin fines de lucro para ayudarlas a activar el programa "¡Lo hice!" en los vecindarios donde operan, que se extienden desde Homestead hasta Pompano, desde La Pequeña Habana, Overtown y Miami Gardens hasta West Park, Sistrunk y Deerfield.

Los beneficiarios incluyen: Urban League of Broward County, New Mount Olive Baptist Church, Healthy Little Havana, Centro Campesino, Overtown Youth Center, James Wilson Bridges MD Society, Urban Health Partnerships, City of Miami Gardens, Hispanic Unity of Florida y Opa-Locka Community Development Corporation.

Las subvenciones, que financiarán todo, desde las visitas puerta a puerta hasta la distribución de materiales informativos y los sitios emergentes de vacunas, son parte de una inversión mayor de $ 1.5 millones en nombre de la Health Foundation para responder a las disparidades raciales y étnicas causadas por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con Health Foundation, aunque 1,7 millones de personas en los condados de Miami-Dade y Broward han sido completamente vacunadas, y a medida que la región se acerca a una tasa de vacunación del 25 por ciento, la duda y la resistencia a vacunarse persisten en ciertas áreas, a menudo alimentadas por la desconfianza y la desinformación.

Por ejemplo, la población afroamericana, señala Health Foundation, representa el 22 por ciento de los casos de COVID-19 en Broward, el 32 por ciento de las muertes y el 38 por ciento de las hospitalizaciones, pero solo el 12 por ciento de los vacunados. En Miami-Dade, la misma población representa el ocho por ciento de los casos de COVID-19, el 16 por ciento de las muertes y el 18 por ciento de las hospitalizaciones, pero solo el 7 por ciento de los vacunados.

Mientras tanto, la población hispana representa el 37 por ciento de los casos de COVID-19 en Broward, el 22 por ciento de las muertes, el 25 por ciento de las hospitalizaciones, pero solo el 22 por ciento de los vacunados. Y en Miami-Dade, la población hispana representa el 64 por ciento de los casos de COVID-19, el 71 por ciento de las muertes, el 68 por ciento de las hospitalizaciones y el 50 por ciento de los vacunados, destaca la fundación que apoya a otras organizaciones sin fines de lucro que desarrollan programas y servicios en los condados de Broward, Miami-Dade y Monroe.

“La campaña 'Lo hice' es un increíble esfuerzo para aumentar la confianza en las vacunas en nuestras comunidades vulnerables”, dijo la comisionada del condado de Broward, Rich. "Es fundamental para lograr la" inmunidad colectiva ", que nos permitirá a todos volver a nuestra vida normal".

“Estoy muy orgulloso de que más de 1,000,000 de residentes de Miami-Dade hayan recibido al menos una dosis de la vacuna”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Levine Cava. “Ahora pueden decir con orgullo: '¡Lo hice!'. La vacuna es nuestra mejor oportunidad para volver a la normalidad y dejar atrás la pandemia, y esta campaña nos ayudará a llegar a todas las comunidades para promover la importancia de vacunarse: volver al trabajo, jugar y pasar tiempo con quienes amamos. . "