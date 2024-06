Miami-Dade da a conocer innovador proyecto de escuela con viviendas para empleados

MIAMI, Florida - Hoy fue el último día de clases de las escuelas públicas de Miami-Dade, marcando el inicio de las esperadas vacaciones de verano para miles de estudiantes. Sin embargo, el distrito escolar ya está preparando un regreso lleno de novedades para el próximo curso, con la inauguración de un proyecto innovador que promete ser un modelo a seguir para otras jurisdicciones. Se trata de la nueva escuela Southside Preparatory Middle en Brickell, que incluirá viviendas para empleados del sistema escolar, una estrategia diseñada para abordar la crisis de retención de maestros.

El nuevo edificio de siete pisos, ubicado en Brickell, funcionará como una escuela intermedia y contará con diez apartamentos destinados a los empleados del distrito escolar. Esta iniciativa es una extensión de la actual Southside Preparatory Academy K-8 y busca ofrecer una solución integral a los desafíos de vivienda y empleo que enfrentan los maestros y otros trabajadores escolares en la región.

Linette Téllez, directora de la Southside Preparatory Academy, estará a cargo de ambos planteles. Téllez explicó que los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado ocuparán el nuevo edificio, mientras que los alumnos de primaria continuarán en el edificio original. “Hoy en día nos cuesta trabajo emplear a personas por el costo de vivienda y esencialmente en nuestra profesión no hay tantos maestros,” comentó Téllez, destacando la necesidad de este tipo de soluciones.

En la escuela actual, Arly Alfaro de Noticias Locales entrevistó a Raquel Mundarai, trabajadora de la cafetería, y a Rosalba Beaton, empleada de seguridad. Ambas expresaron cómo cambiaría su vida si fueran seleccionadas para vivir en el nuevo edificio. Beaton mencionó: “La cercanía a donde uno trabaja no tiene precio, especialmente en Florida con todos los problemas de tráfico y dinero.” Por su parte, Mundarai dijo: “Estoy a siete cuadras del colegio, me vengo a pie, no tengo vehículo y subo con el sol a mediodía. Eso sería salud y tranquilidad para mi cuerpo.”

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La construcción del nuevo inmueble comenzó en diciembre de 2021, fruto de una colaboración entre el distrito escolar y el condado, que donó el terreno. Jesús Aponte, director de la obra, mostró el progreso del proyecto, señalando que algunas de las aulas y los apartamentos ya están casi terminados. “Este sería el segundo piso donde están los apartamentos. Este está casi terminado, ya tiene la cocina,” explicó Aponte.

El diseño del nuevo edificio no solo incluye espacios educativos, sino también un área de educación física en la azotea, optimizando cada rincón para el beneficio de los estudiantes y empleados. En cuanto a la renta mensual de los apartamentos, se ha determinado que será basada en el 80% del ingreso medio del área, con precios que comienzan en $1,700, según informaron las autoridades del condado.

La selección de los empleados que residirán en los apartamentos se realizará durante el verano. Este nuevo modelo de escuela, que albergará a 610 alumnos a partir de agosto, está diseñado no solo para proporcionar una educación de calidad, sino también para ofrecer un entorno de trabajo y vida más sostenible para los empleados del sistema escolar. Con esta innovadora solución, Miami-Dade espera mejorar la retención de maestros y convertirse en un ejemplo para otros distritos en el país.