Miami Beach y Miami-Dade amplian las medidas de emergencia

A partir de hoy, la ciudad de Miami Beach, en estrecha coordinación con el condado de Miami-Dade, está ordenando oficialmente el cierre de operaciones de establecimientos de alojamiento comercial (incluidos hoteles, hoteles con suite, unidades de hotel dentro de apartamentos, hostales, dormitorios, moteles y alquileres temporales de vacaciones a corto plazo) ) y el desalojo de los huéspedes de sus instalaciones.

Las propiedades deben estar completamente cerradas para los huéspedes e inquilinos antes de las 11:59 pm el 23 de marzo de 2020, sujeto a ciertas excepciones establecidas en la Orden de la ciudad.

Hace una actualización de la situación en la Florida sobre la epidemia del coronavirus.

“Nuestros hoteles siempre han sido el alma de nuestra economía, por lo que cerrarlos no es algo impulsivo. Pero en este momento, por más doloroso que sea, la realidad es que simplemente no podemos ser un destino turístico ", dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. “Atraer visitantes y turistas es totalmente incompatible con el distanciamiento social. Para los muchos operadores y empleados que se ven afectados, y las familias que confían en ellos, abogaremos por cualquier alivio disponible a nivel estatal y federal. Estas decisiones se tomaron en colaboración con el alcalde del condado Giménez, nuestro administrador de la ciudad Jimmy Morales y después de los comentarios de todos nuestros comisionados de la ciudad de Miami Beach ".

"Estos son tiempos extraordinariamente difíciles", agregó el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos A. Giménez. “A medida que continuamos combatiendo la propagación de este virus en el condado de Miami-Dade, tomamos decisiones diarias basadas en las recomendaciones cambiantes de los expertos en salud. Estoy ordenando el cierre de todos los hoteles, establecimientos de alojamiento comercial y alquileres a corto plazo en el condado de Miami-Dade y apoyo completamente la decisión del alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y el administrador de la ciudad Jimmy Morales de cerrar hoteles y todos los otros establecimientos de alojamiento comercial en Miami Beach. . No debemos descartar ninguna medida que pueda frenar la propagación de COVID-19 y proteger a nuestros residentes ”.

La ciudad también ha agregado el siguiente resumen de cambios a su Declaración del Estado de Emergencia, vigente a partir del sábado 21 de marzo de 2020 a las 12:01 am.

• Establecimiento de un toque de queda general en toda la ciudad de 12 a.m. a 5 a.m., a partir del martes 24 de marzo de 2020 a las 12 a.m., hasta nuevo aviso. (El toque de queda en el Distrito de Entretenimiento permanece vigente hasta las 11:59 p.m.del lunes 23 de marzo de 2020).

• Cierre de la rampa para botes Purdy en el parque Maurice Gibb

• Aclaración de que todos los demás puertos deportivos, lanchas de botes, atraque, abastecimiento de combustible, suministro marítimo y otros servicios del puerto deportivo permanecerán abiertos, entre las 7 de la mañana hasta el atardecer.

Para obtener información adicional sobre los esfuerzos de la ciudad, incluidas todas las medidas de emergencia que se aplican, visite www.MiamiBeachFl.gov/coronavirus