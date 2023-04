“Mi esposo es loco”: dijo pareja de hombre de 70 años sospechoso de incendiar apartamentos en Miami

Este lunes Nelson Granado, de 70 años, permanece en la cárcel luego que le negara a los agentes de la ley haber causado el incendio de un complejo de apartamentos que desplazó a varias personas.

Según su esposa por los últimos 37 años el hombre tiene problemas mentales, en tanto su hijo informó a las autoridades que el incidente habría sido causado por su padre, según indica el reporte policial.

Con camisa de fuerza se le vio a Granado presentarse en corte después que el sábado, alrededor de las 5:25 de la madrugada presuntamente provocara el incendio del apartamento número uno del edificio ubicado en el 3040 del SW a la altura de la 27 Lane en Miami.

“Mi esposo es loco, es esquizofrénico, es bipolar, maniático depresivo y algunas amistades malas. Por ocho años vivimos aquí”, así lo describe Dinorah Granado.

La mujer contó parte de lo sucedido. “Yo estaba dormida, no sé cuando mi hijo me dice: ‘mamá fuego en la casa, mamá’. Y me cogió y me puso afuera”.

Según el reporte policial, Granado negó a la policía haber incendiado el lugar. En tanto alega que su esposa y su hijo conspiran en su contra, que ella lo traiciona e incluso que ambos -madre e hijo- tienen relaciones sexuales.

El reporte policial indica que Granado dijo haber visto a su esposa tener relaciones lésbicas con la sobrina, una mujer que vive en El Salvador.

“Muchas veces le he pedido a gritos vete a la policía, vete al hospital, vete a los médicos”, cuneta la mujer, que con la voz entrecortada pide: “hagan algo, mi esposo quiere acabar con nosotros”.

Vecinos del lugar reaccionaron a lo sucedido. “Ese lo que es es un sin vergüenza viejo que lo conozco de hace ocho o diez años. Ese lo que es un loco y sin vergüenza y quizo quemarnos aquí a todo el mundo”, dijo Antonio Garrido, administrador del complejo de apartamentos.

“Yo todavía me siento muy nerviosa, una vecina me tuvo que dar tila. Yo soy muy nerviosa”, precisa Ana Garrido, una vecina que quedó consternada por lo sucedido.

La señora Granado dijo que ha pedido ayuda en reiteradas ocasiones a las autoridades y que ahora solo quiere el divorcio de este hombre, pues tanto ella como su hijo son víctimas de este hombre.

El hijo de la pareja también permanece en la cárcel tras presuntamente haber golpeado al hombre después de que comenzara el incendio.