“Merecen un trato digno”: llevando la ayuda a los desamparados de Miami-Dade

Se niegan a ir a donde pueden obtener los servicios que necesitan, pero la ayuda llega a ellos.

Todos los días a las 7:30 de la mañana un equipo del Proyecto Lázaro de Camillus House, que incluye a una enfermera, un psiquiatra y un gestor de casos, recorre el centro de Miami en busca de personas como Douglas, a quien encontraron hace tres meses hambriento, plagado de piojos y necesitado de medicamentos.

"Ellos son personas humanas, como los somos nosotros, y merecen un trato digno como lo merecemos nosotros", dijo la enfermera Ana Londoño Bedoya.

El doctor Luis González, con especialidad en psiquiatría, evalúa a personas sin techo con enfermedades mentales y les da los medicamentos que necesitan para estabilizarse y mejorar. La meta final es lograr que abandonen las calles.

"El paciente Douglas ya habla, ya se comunica, ya camina, y para mí es una alegría inmensa porque desde mi pequeño oficio puedo ayudar a las personas", dijo González.

El gobernador Ron DeSantis firmó en marzo en Miami Beach el proyecto de ley que prohíbe dormir en propiedad pública. La ley entra en vigor el 1ro de octubre y violarla resultará en arrestos.

Alberto González dice que lleva 26 años durmiendo en la calle y que ha estado en varios refugios.

"Yo he estado en siete shelters, pero los shelters no sirven porque, aunque tú estés viejo y enfermo, a las 8 de la mañana te sacan, te cierran el dormitorio y no puedes entrar hasta las 4 de la tarde", dijo González.

Daniel Martínez Izquierdo, por su parte, nos dice que ha estado en la calle desde el 2003 y afirma que no tiene miedo de ser arrestado porque "yo vivo mejor preso que en la calle".

A unos días de que entre en vigor la nueva ley, hay casi 2,800 personas viviendo en refugios de emergencia y otras mil viviendo en las calles del condado de Miami-Dade. de acuerdo con un censo realizado por el Homeless Trust..

"Un arresto no hace nada para proporcionarle al desamparado un futuro, no les proporciona los servicios que necesitan y no les proporciona refugio o vivienda", dijo Ron Book, presidente del Homeless Trust, a cargo de los servicios para los individuos sin techo en Miami-Dade.

Y en cuanto los que permanecen en las calles de manera crónica, afirma que la única manera de abordar el problema es ante todo la vivienda, que tengan su propio espacio bajo la supervisión de un gestor de casos.