Masajes terapéuticos con inteligencia artificial en brazos automáticos

El estrés se acumula, las tensiones corporales se multiplican y es necesario recurrir a un buen masaje, pero ahora es diferente. Los masajes para relajar y también terapéuticos son hechos por Arturo con sus brazos automáticos e inteligencia artificial.

Las obligaciones diarias, así como el trabajo, la escuela de los niños, atender la casa, ir al supermercado, algunas veces no deja tiempo para la actividad física. Los dolores en el cuerpo se acumulan y terminamos en una terapia física que está en manos que no son de humanos.

La compañía “Aescape” creó un modelo de brazos con inteligencia artificial. Tiene terminales, como manos calefaccionadas, que simulan ser las de una persona con capacidad de terapista físico. Aescape es un sistema automatizado, que permite realizar tratamiento de masajes personalizados.

Geraldine Kasuba, directora de spa y fitness en Privai Spa - Kimpton EPIC Hotel, explica: "Siento que nada va a reemplazar el toque humano, más sin embargo es una gran opción que se siente muy similar".

Y ya sea una persona de 5 o 6 pies el masaje será consistente tratando de relajarte en las áreas que tienden a ser las más estresadas en nuestros cuerpos. Además de la terapia física, el robot elimina comportamientos inapropiados donde la participación tecnológica asegura un trato respetuoso.

"He tenido muchos comentarios de personas que se dan masajes y me dijeron que es bueno, me sentí cómodo pidiendo que me masajeen los glúteos, ya que es un área donde me da penda decir que le den más fuerte o más tiempo", explican.

Geraldine cuenta que Arturo identifica los dolores musculares de cada individuo para que el masaje sea personalizado. "Fue creado con la intención de incluir la tecnología con el bienestar y la salud, con lo que un masaje terapéutico significa para nosotros como personas".

Este modelo con inteligencia artificial ya funciona en varias locaciones de Nueva York, y es el primero en Miami, pero debemos destacar que no reemplaza el diagnóstico médico.