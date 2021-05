Más de 60 mil personas han solicitado Plan 8

Desde el pasado jueves cuando abrió la convocatoria, más de 60 mil personas han aplicado a la lista de espera del llamado plan 8 en el condado Miami Dade.

Michael Liu, director del departamento de vivienda pública en el condado Miami Dade, dice:

“No estamos sorprendidos”, nos dijo hoy el director del departamento de vivienda pública en el condado, “porque la última vez que se abrió la lista de espera, aplicaron 72 mil personas”.

Eso fue hace trece años. El tiempo que transcurrió para que los solicitantes en la lista anterior recibieran la ayuda. ¿cuál es la expectativa de espera esta vez?

“Tenemos un nuevo proceso. No serán 72 mil sino 3 mil seleccionados y hasta que no llenemos esas vacantes, no abriremos la lista de espera nuevamente. El plan es poder lanzar esta convocatoria una vez al año”, dice Liu.

Las planillas aún están disponibles en varias bibliotecas públicas. Si embargo, el condado recomienda aplicar en línea. Tiene hasta el 27 de este mes. Luego se hará una selección al azar de 5 mil personas, verificarán si cumplen con los criterios de selección - de acuerdo con sus ingresos anuales - y de ellos, solamente 3 mil ingresarán a la lista de espera en el mismo orden en que fueron seleccionados.

Según nos explicó Liu, este programa no entrega viviendas. Sino un bono que va directamente al dueño de la propiedad donde el beneficiado estaría rentado. Quienes aplicaron al plan 8, saben que ahora se necesita mucha suerte, pero no pierden la esperanza de recibir esta ayuda.