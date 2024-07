Madre recupera a su hija tras angustioso episodio de custodia

MIAMI, Florida - Christine Betancourt, madre de la pequeña Shea Eminhizer, de 3 años, finalmente pudo tener a su hija de regreso en sus brazos tras días de angustia y confusión. "Tenerla de regreso en mis brazos es una emoción súper fuerte. No la veía desde el día que la entregué en la estación de policía, hace nueve o diez días", expresó Betancourt, visiblemente emocionada.

El drama comenzó el 29 de junio cuando Jeremy Eminhizer, padre de Shea, emitió una alerta amber alegando que su hija estaba desaparecida y en compañía de su madre. Este episodio desencadenó una serie de eventos tensos y confusos que culminaron hoy con la entrega de la menor a su madre.

En la mañana, momentos de tensión se vivieron en la Policía de South Miami. Jeremy Eminhizer llegó en su auto, se bajó, pero rápidamente se volvió a montar y se alejó de la entrada, dejando a Christine Betancourt desconcertada y preocupada. "Sí, ese era el carro. Estaba aquí. Estaban tomando fotos desde dentro, pero se fueron. No entiendo", comentó Betancourt.

Minutos después, las cámaras captaron al padre entrando por la puerta trasera de la estación de policía y permaneciendo en el recibidor por varios minutos. La madre, acompañada por nuestro equipo, intentó acceder a la puerta, pero estaba cerrada. Finalmente, Eminhizer abrió la puerta, entregó a la niña y se despidió de ella.

Denuncias, duras acusaciones, y una pelea en la corte. En el medio de todo esto hay una pequeña de 3 años cuyos padres se disputan su tenencia.

"Me estaba diciendo ahora que me extrañaba, que dónde estaba yo porque ella no sabía nada. Después de un evento tan traumático, ella no tenía idea de qué había pasado. (El padre) no le permitió hablar conmigo, ni de mí", relató Betancourt, mientras abrazaba a su hija.

La situación se complicó cuando la madre llevó a Shea a Disney sin el conocimiento del padre, lo que provocó la alerta amber y la preocupación por la seguridad de la menor. Al regresar de Disney el 3 de julio, Betancourt entregó a la niña al padre, pero la incertidumbre no terminó ahí.

La abuela materna también expresó su alivio: "Ha sido horrible lo que hemos sufrido y le doy gracias a dios que ya la niña está con nosotros".

Tras una audiencia en corte, se decidió que la custodia de la menor debía ser otorgada a la madre, y este jueves se concretó la entrega. Betancourt manifestó su alivio y agradecimiento: "Estoy súper agradecida de que todo lo que fue un plan con una malicia muy fuerte se cayó porque no era verdad. Todo era falso. Estaban diciendo que se me había ordenado hacer una evaluación psicológica. Eso nunca era cierto".

Este angustioso capítulo parece haber llegado a su fin, con Christine Betancourt y su hija Shea finalmente reunidas, esperando poder dejar atrás los momentos traumáticos y comenzar de nuevo juntas.