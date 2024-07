Continúa la batalla legal por la custodia de la niña que fue reportada desaparecida

MIAMI, Florida - Una madre de South Miami, quien fue objeto de una alerta de personas desaparecidas junto a su hija el pasado fin de semana, afirmó que la policía actuó con demasiada rapidez al emitir la alerta.

Christine Betancourt explicó que salió del sur de la Florida para un viaje a Disney World antes de que un juez firmara una orden el viernes pasado, indicando que su hija debía estar inmediatamente con su padre. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida emitió una alerta de menor desaparecido durante el fin de semana para la niña de 3 años.

Su abogado intentó retrasar el intercambio de custodia, pero la policía de South Miami emitió una alerta para la madre y la niña antes de que un juez concediera una extensión hasta la tarde del martes.

Fue entonces cuando la madre cumplió con la orden y llevó a la niña con su padre.

"No hubo secuestro ni interferencia con la custodia del menor en este caso", dijo Sam Rabin, abogado de Betancourt. "No hubo conducta criminal ni acto delictivo, y es por eso que la Sra. Betancourt no fue acusada de un crimen. Los eventos se pusieron en marcha por un reporte falso de persona desaparecida que no debió haberse realizado."

"No fui contactada por la policía. No hubo un chequeo de bienestar, no se hizo nada y el reporte falso de persona desaparecida alcanzó el nivel que alcanzó e incluso se mantuvo y se confirmó después de que él había sido notificado", dijo Betancourt. "Yo estaba bien y mi madre había notificado a la policía que mi hija y yo estábamos bien."

Betancourt afirmó que presentará una queja ante asuntos internos contra la policía de South Miami. El departamento se negó a responder las preguntas de NBC6, limitándose a decir que hicieron su trabajo y que la niña está a salvo.

Kenneth Gordon, el abogado del padre, señaló que no tenían idea de dónde estaban la madre y la hija, y el padre presentó el reporte de personas desaparecidas porque el juez había firmado la orden de recogida, la cual la madre y su abogado admitieron que estuvo en vigor durante tres días mientras estaban en el centro de Florida.

Gordon defendió la decisión del tribunal en la disputa de custodia, subrayando que las acusaciones de Christine Betancourt han sido revisadas exhaustivamente. "Esas acusaciones han sido escuchadas y examinadas por el tribunal muchas veces, y la jueza ya tomó su decisión," afirmó Gordon.

El abogado también destacó que su cliente ha sido privado de pasar tiempo con su hija hasta ahora, después de una larga batalla por sus derechos como padre. "Después de luchar por sus derechos como padre, ella no está contenta, y está dispuesta a hacer y decir cualquier cosa," añadió Gordon, en referencia a las acciones y declaraciones de Betancourt.