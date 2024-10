“Era la hija perfecta”: madre de joven asesinada suplica al responsable que se entregue

MIAMI - No pasa un momento en el que Maggy Belizaire López no piense en que su hija, Junisha Niclasse, de 20 años, no esté a su lado.

“Ella no es una hija, es como una mamá, una hermana”, dijo Belizaire López, luchando contra las lágrimas. “Hacemos todo juntas… Ella era mi vida”.

Es una vida que, según ella, no ha sido la misma desde el 17 de mayo.

“Escuché gritos”, recordó la madre. “Escuché: 'Llamen a la policía'”.

Ese fue el día que recibió la llamada informándole que Junisha había sido asesinada a tiros en una gasolinera en North Miami Beach.

“Estaba en mi oficina”, dijo. “Me caí al suelo”.

Los investigadores dicen que ocurrió en NE 159th Street y NE 18th Avenue.

La policía dice que una segunda persona también recibió un disparo pero sobrevivió.

El coche de Junisha quedó acribillado a balazos y con cristales rotos.

“No quiero que ningún otro padre pase por el dolor que yo estoy pasando ahora”, dijo Belizaire López. “Es realmente doloroso. Los padres no deben enterrar a sus hijos, un niño debe enterrar a sus padres”.

Casi cinco meses después, el tirador todavía no ha sido capturado.

"Es como una pesadilla para mí", dice Belizaire López.

La policía dice que todavía es un caso activo.

Belizaire López dice que Junisha estudiaba enfermería y también trabajaba con ella como agente de bienes raíces, pero dice que la mayor pasión de su hija era el baile.

Junisha pasó gran parte de su tiempo como parte de un equipo de baile local.

“Era una hija perfecta. Hija perfecta”, dijo. "Ella era muy responsable, respetuosa".

La madre dice que su hija también la presionó para que se postulara para un puesto de comisionada de la ciudad de North Miami Beach.

Ella dice que se suponía que Junisha sería su directora de campaña y tesorera.

"Fue idea suya. Ella dijo: "Mami, vas a ser buena en eso. Hay demasiados delitos en North Miami Beach", dijo Belizaire López.

Mientras continúa esperando justicia, la madre insta al tirador a que se presente.

“Por favor, quienquiera que haya matado a mi hija, que entre”, dijo. "Por favor, te ruego que entres".

Belizaire López dice que su hija era ambiciosa y soñaba con ser ginecóloga.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el Departamento de Policía de North Miami Beach al 305-949-5500.