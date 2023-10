Madre denuncia que su hijo autista fue abusado en la escuela y nunca se enteró

Madre de familia denuncia el abuso físico que supuestamente sufrió su hijo autista en una escuela primaria del condado de Broward.

Delmy Alvarado asegura estar muy furiosa luego de enterarse por las autoridades que su hijo autista de cuatro años fue supuestamente abusado físicamente por su maestra en la escuela primaria Forest Hill de Coral Springs.

La madre de niño autista recuerda cuando le informaron: "Me dicen ¿tú no sabías? No, fue un incidente con tu niño, la maestra tuvo abuso ... lo agarró agresivo y lo golpeó. Lo reportaron. Y yo dije: "A mi no me dijeron nada es octubre 9 y cuando ocurrió septiembre 20'. Estaba enojada", refuerza.

Lo que más le molesta a esta madre además del presunto abuso que está siendo investigado por las autoridades es la falta de comunicación de la escuela con un incidente tan serio y preocupante.

"El no puede hablar. Si alguien lo golpea no me puede decir, no me puede decir nada. Me alteró que él no me puede decir nada y la escuela tiene una obligación esto es lo que ocurrió y nada", se cuestiona la mujer.

A través de un comunicado el distrito escolar de Broward dijo lo siguiente: “La profesora ya no está en el Distrito (dimitió el 22 de septiembre de 2023). La escuela está al tanto de las acusaciones hechas el mes pasado y las denunció de inmediato a las fuerzas del orden, que ahora están investigando. Debido a que la investigación está abierta, no podemos proporcionar información adicional".

"Yo no voy a parar hasta que haya justicia", asegura la madre, mientras las autoridades recalcan que "la escuela sigue en comunicación con los padres del estudiante. En todo momento, la escuela y el Distrito se comprometen a garantizar entornos de aprendizaje seguros.”

La madre decidió sacar al pequeño de la escuela y está ahora trabajando con el distrito escolar para buscar otro colegio con los recursos apropiados para su pequeño.