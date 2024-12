Madre de exlíder de los Proud Boys aboga por el indulto de su hijo

E Aunque su plan excluye a los involucrados en actos de violencia más extremos, la decisión ha reavivado el debate sobre la justicia y las responsabilidades en uno de los días más caóticos de la historia reciente de Estados Unidos.

Entre los casos más destacados está el de Enrique Tarrio, expresidente de los Proud Boys, quien cumple una condena de 22 años de prisión por conspiración sediciosa, aunque no estuvo físicamente en Washington D.C. el día del ataque. Su madre, Zuny Tarrio, ha alzado la voz para defender a su hijo y abogar por un indulto presidencial que, según ella, merece tanto él como otros involucrados.

En una reciente entrevista, Zuny Tarrio describió a su hijo como "un buen hombre" que apoyó incondicionalmente a Donald Trump y rechazó categóricamente las acusaciones de que Enrique liderara la violencia del 6 de enero.

"Enrique no estaba en el Capitolio ese día. Él no planeó nada de lo que ocurrió. Siempre ha sido alguien que lucha por lo que cree, pero no de forma violenta," declaró Zuny.

Según las autoridades, Tarrio desempeñó un papel clave en la planificación del ataque, coordinando acciones que culminaron en los disturbios. Sin embargo, su madre sostiene que la condena es injusta y que la narrativa en su contra ha sido manipulada.

"Lo que pasó ese día fue muy violento, pero también el gobierno tuvo parte de la culpa. Tenían los medios para evitarlo y no lo hicieron," añadió.

Zuny Tarrio también abogó por la liberación de todos los condenados por los eventos del 6 de enero, argumentando que muchos han enfrentado condiciones inhumanas durante su detención.

"Hay personas que han estado cuatro años en prisión sin derecho a fianza, lejos de sus familias, y algunos no tuvieron participación directa en actos violentos," afirmó.

Sobre los cinco oficiales que perdieron la vida en los días posteriores y las cuatro personas fallecidas entre los manifestantes, Tarrio se mostró más ambigua, lamentando las pérdidas pero enfocándose en casos como el de Ashli Babbitt, quien murió tras recibir un disparo de un oficial mientras intentaba ingresar al recinto del Capitolio.

"Hubo muertes de ambos lados, y muchas pudieron haberse evitado," comentó.

El anuncio de Trump sobre los indultos llega en un momento en el que el país sigue dividido sobre los eventos del 6 de enero. Para algunos, las condenas representan justicia para quienes amenazaron la democracia. Para otros, como Zuny Tarrio, son ejemplos de un sistema judicial injusto y politizado.

Organizaciones de derechos civiles y expertos legales han expresado preocupaciones sobre el impacto de los indultos en la percepción pública de la legalidad y la responsabilidad.

"Es un mensaje preocupante que podría debilitar la confianza en las instituciones y alentar futuros actos de violencia política," señaló un analista.

Actualmente, Tarrio cumple su condena en una prisión de Luisiana, tras haber sido transferido recientemente desde Kentucky. Su madre, mientras tanto, sigue luchando por su liberación, convencida de que su hijo no es culpable de los cargos que enfrenta.

"Es muy difícil tener un hijo en una jaula cuando no ha matado, traficado drogas ni violado a nadie," concluyó Zuny Tarrio.

El debate sobre los indultos, y el caso de Enrique Tarrio en particular, promete seguir generando controversia mientras el país lidia con las cicatrices políticas y sociales del 6 de enero.