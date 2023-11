Madre cubana sale de la isla tras cuestionar al régimen

Amelia Calzadilla, una madre cubana de tres niños que en 2022 se volvió viral en redes sociales por cuestionar, criticar y enfrentar al régimen en sus propias narices, reside desde el 8 de noviembre en España.

Su denuncia al régimen captó la atención de los cubanos y en poco tiempo se volvió un símbolo de la oposición dentro de la isla. Como otros incipientes lideres, salió de Cuba junto a su familia y aunque dice "haber creído en el sistema", también se decepcionó y no dejará de denunciarlo, aún en el exilio.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Hay personas que renuncian a su moralidad y avanzan con el sistema y viven de eso, pero yo no estaba dispuesta a hacer eso", afirmó Calzadilla en declaraciones a Telemundo 51, en su primera entrevista desde que partió al exilio.

"Fui detenida y advertida por la Seguridad del Estado de que si continuaba con estas dinámicas de denuncia en las redes sociales iba a tener repercusiones legales de privación de libertad", agregó.

Su esposo, un cubano con ciudadanía española, fue su puerta de embarque al mundo libre.

Explicó que "un primer gran golpe" fue el 11 de julio cuando vio la manera en que el gobierno reprimió a las personas que salieron a manifestarse.

"Después a mí, como trabajadora, me estaban exigiendo que defendiera la postura pro gubernamental, que yo realmente no quería defender", explicó.

Esa es una práctica común del régimen, sostiene Calzadilla, para disfrazar la realidad cubana.

"Habiendo pasado por situaciones de tanto estrés, como llegar a un cuerpo de guardia con un niño asmático en plena COVID mientras en el noticiero decían que había oxígeno en todos los hospitales, para atender a todo el mundo. Y yo llegar con un niño con una crisis aguda de asma y me digan que que no podían darle un aerosol porque no tenían boquilla".

Tras hacer las denuncias correspondientes en redes sociales, fue vigilada y desacreditada por el propio sistema, con campañas mediáticas.

"Es cruel pensar que vas a señalar a una madre de tres niños, que tiene que alimentar a su familia, por decirte en tu cara que eres inepto para hacer tu trabajo", afirmó.

"De esa campaña van a pasar a tratar de asfixiarte por todos los medios que encuentre, en mi caso desempleada".

Pero Amelia asegura que el colapso total del régimen no está lejos.

"Cuando todo el pueblo de Cuba esté dispuesto a detenerlo. Contra uno, ellos pueden, pero contra 11 millones no".

Con sus denuncias, Amelia se convirtió en la voz de cientos de madres cubanas y, desde la distancia, asegura que no será menos.

Su debilidad son sus padres, que todavía viven en Cuba y contra quienes el régimen podría tomar represalias para intentar silenciarla, pero de hacerlo, afirma, ni ellos mismos se lo perdonarían.