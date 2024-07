Madre cubana preocupada ante inminente deportación

Una madre cubana con orden de deportación fue detenida por ICE durante su visita de control a las oficinas de Miramar, en Florida. Actualmente detenida en el Broward Transition Center Vivian Limontahabló sobre la condición que padece su hijo de 2 años, y como una deportación podría afectar su desarrollo.

La situacion de esta mujer puede ser la de cualquier cubano con el documento I-220B. La deportación puede ocurrir de un momento a otro y cambiar la estabilidad familiar que se rompió hace 96 horas cuando fue separada de su hijo Selin.

“Yo no me veo en Cuba, para nada, ni me veo alejada de mi hijo tampoco. No es justo que un niño de 2 años con ADHD (se quede solo). Una condición por la que el niño debe tener terapia del habla, no es justo que lo separen de su mama”, aseveró Limonta, quien dice que asistió a su cita de inmigración como en otras tres ocasiones, con su esposo y su hijo, pero esta vez, la dejaron detenida.

Osmani Pérez, esposo de la cubana con I-220b, cuenta del momento en que supo de la situación migratoria: “me desplomé, no sabía ni que hacer ... uno como hombre quiere ser fuerte pero hay momentos que explota”.

“Yo en Cuba no tengo que hacer nada. Yo voy a ser perseguida por la seguridad del estado. Yo pongo muchas cosas de política en mis redes sociales, y por eso muchos familiares no me hablan porque dicen que soy contrarrevolucionaria”, explica Limonta.

La participante del programa de inmigracion MPP, iniciado por Estados Unidos en 2019, no asistió a una cita de corte y automáticamente le otorgaron una deportación en ausencia. Al cabo de 4 años ese documento I-220b, le está cobrando factura también a su familia.

La asistencia legal de Vivian, al tanto de su deportación, dijo vía telefónica que hace un año, presentaron una solicitud de entrevista de miedo creíble.

Eduardo Soto, abogado de inmigración, explica que “ella no puede según las leyes de este país ser sacada de los Estados Unidos hasta que se respondan a su solicitud de miedo creíble y eso requiere una entrevista física.

Mientras eso ocurre la familia pide a las autoridades de inmigración “que no separen familias, no es justo separar familias. Yo estoy casada. Yo lo tego todo en orden. No creo que yo sea un peligro para estar en esta sociedad”.

Vivian Limonta lleva 4 días detenida por ICE en Broward y aunque este jueves salió un vuelo de deportación hacia Cuba con más de 15 migrantes ella no fue escogida. Mientras su hijo Selin de 2 años, y su esposo imploran a las autoridades de inmigración por una segunda oportunidad.