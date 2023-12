Madre cubana pide visa humanitaria para su hijo enfermo con el síndrome de “Lennox-Gastaut”

Hace mas de un año conocimos sobre Jesús, un joven cubano con una crítica situación de salud cuya única esperanza es recibir tratamiento en EEUU. Después de mucho esfuerzo y de solicitar ayuda, su madre logró el apoyo para una visa humanitaria, pero las cosas no salieron como ella esperaba.

Maria Caridad Pérez, la madre que solicitó una visa humanitaria para su hijo, relato que “se demostró todo: patrocinadores, affidavit, un médico mandó cartas”, por ello dice no entender por qué USCIS negó la solicitud de autorización de viaje por razones humanitarias para su hijo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Jesús Lorenzo, quien tiene 21 años, muestra un evidente deterioro físico y grave deformación en la columna. El joven reside en el municipio de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos.

Su madre cuenta que “Jesús carece de medicamentos, de sondas gástricas; de una silla correctora de columna que no se fabrica en Cuba porque tiene la columna que se le va a partir si sigue encamado. Jesús necesita medicinas para un síndrome de “Lennox-Gastaut” en epilepsia que aquí no le pueden dar porque dicen que no las tienen. Es un niño que no ha tenido derecho a vivir en un país donde le han negado los recursos durante 21 años”.

En junio de 2022, la mujer contaba: “vivo día y noche para que mi hijo pueda tener la mejor caldiad de vida”. Y después de mucho buscar, María encontró en el exilio un patrocinador y tratamiento médico para Jesus, aún así, la agencia de inmigración y ciudadanía le negó el permiso de viaje.

“No es muy común. Realmente no entendemos lo que pasó acá”, dice el abogado Eduardo Soto, quien de modo pro-bono lleva el caso.

Soto dice que USCIS no encontró razones humanitarias suficientes y ha respondido con una solicitud de reconsideración.

“Su historia clínica, fotografías, nuevos argumentos legales, contestamos las alegaciones del gobierno y nos enfocamos en ellas”, precisa el abogado Soto.

Desde Miami, el doctor especialista en medicina interna, Alfredo Melgar, envió a autoridades federales un resumen diagnóstico sobre la crítica situación del joven. “Y mientras más el tiempo pase, más peligra”.

“De las infecciones, de las convulsiones que le dan producto del síndrome que tiene. Entonces, los medicamentos para controlar las convulsiones, escasean. Tiene una desnutrición crónica severa. Hay que ponerlo en una silla especial porque al estar encamado padece muchas infecciones difíciles de tratar”.

Quienes desde Miami apoyan a la familia, también han contactado a la oficina del senador Marco Rubio que ya está al tanto y así María espera un milagro. “Tengo mucha fe en que el milagro ocurra porque mi hijo se llama Jesús”.

Su abogado ha dicho que el proceso de solicitud para pedir a USCIS re-considerar la visa de Jesús ha comenzado y se trata de un trámite que pudiera tomar hasta 90 días.