Madre cubana deportada a Cuba clama por reunificación familiar en Estados Unidos

Desde la isla, Limonta hace un llamado desesperado a las autoridades de inmigración de Estados Unidos para que reevalúen su caso y le permitan regresar a su familia en Estados Unidos, compuesta por su hijo de dos años y su esposo, un ciudadano estadounidense.

Vivian Limonta fue enviada de regreso a Cuba el 27 de agosto, después de haber pasado un mes detenida en el Centro de Detención de Broward. Limonta había vivido en Estados Unidos desde 2020 con una I-220B, que le permitió permanecer en el país tras haber ingresado de manera irregular. Sin embargo, su vida cambió drásticamente en su quinta cita con inmigración en Miramar.

"El 15 de julio fui a firmar, y a las 12:30, un deportador salió y me dijo que iba a ser trasladada a Broward", relató Limonta con voz entrecortada.

Está casada con un ciudadano estadounidense y es madre de un niño de dos años que ha sido diagnosticado con déficit de atención (ADHD) y que está a la espera de una evaluación por posible autismo en noviembre. La separación ha sido devastadora para Vivian, quien no puede dejar de pensar en su hijo y en el difícil reto que enfrenta su esposo al cuidar al niño solo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Mi cabeza está allá, pensando en esa criatura y en el trabajo que está pasando su padre con él. Es lo más duro que he podido vivir", expresó Limonta, visiblemente afectada. "Desde que llegué el martes, no sé lo que es comer."

Su esposo, Osmani Pérez, también expresó su frustración y desesperación por la situación. "Yo puedo hacer todo lo posible como padre, pero ahora soy padre y madre. No sé, el cariño de la madre no se sustituye", lamentó.

El abogado de inmigración, Eduardo Soto, quien está al frente del caso de Limonta, informó que se presentó una suspensión de la deportación y que están a la espera de la decisión del tribunal federal. Mientras tanto, la incertidumbre y el dolor persisten.

"Estoy sinceramente muy decepcionado de este país", declaró Osmani Pérez. "Llevo 31 años en este país, soy ciudadano, y el niño nació aquí. No entiendo cómo no tienen en cuenta eso."

Desde Cuba, Vivian Limonta implora por una segunda oportunidad, no solo por ella, sino por su hijo, cuya condición médica requiere de la presencia de su madre. "No es justo lo que está pasando. Hoy fui yo con mi niño de dos años, pero mañana puede ser otra madre igual. No es justo que estén separando a las madres de sus hijos", dijo.

Vivian también hizo un llamado a las autoridades de ICE para que consideren cada caso de manera individual antes de tomar decisiones que puedan destrozar núcleos familiares.