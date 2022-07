Lo que te deben cobrar de impuesto a la venta

Durante la pandemia, el costo de operar muchos negocios subió por lo que se les permitió comenzar a cobrar cargos de limpieza por covid-19. Pero como encontró el equipo de Telemundo 51 Responde, al menos un negocio del sur de la Florida aumentó lo que cobraban por impuesto a la venta de 7 al 11 porciento, algo prohibido por ley.

A la pequeña cafetería en la calle 184 y la 109 avenida del suroeste de Miami entro Rafael Torrens a principios de mayo. “Tenía una fiesta en mi casa aquí el sábado y el viernes fui a encargar comida, las cosas del bakery, pastelitos y esas cositas”, dice.

Rafael cuenta que llevaba efectivo y había hecho la cuenta de aproximadamente cuanto le costaría.“Cuando me dicen el total es que yo digo hay, ¿porque la diferencia? Entonces cuando me da el ticket, es que dice 11 porciento de taxes”, dice Rafael.

Explica que hizo dos pedidos; uno para los pastelitos y otro para la comida y en ambos recibos le agregaron el 11 porciento de impuesto a la venta, pero en Miami-Dade, el impuesto es del 7% dice el Buro de Mejores Negocios o www.BBB.org “El estado de la Florida cobra 6 porciento de impuesto de venta, sin embargo el estado permite que las municipalidades independientes, agreguen hasta 1.5 porciento encima de ese seis porciento por ende el sur de la Florida tiene un impuesto de venta del 7 por ciento”, explica Cinthya Lavin, portavoz del BBB.

Rafael dice que le pregunto a la cajera porque le cobraban el once porciento. “La empleada simplemente me dice yo no sé. Eso aquí vinieron después de lo del Covid, aquí vinieron en la computadora , cambiaron eso y eso es lo que esta, eso es lo que aparece ahí yo no tengo manera de hacer nada”, dice Rafael.

El BBB dice que una cosa no tiene que ver con la otra. “Después de la pandemia pues si se pudo agregar hasta un dos porciento de costos para limpieza en los restaurantes, el gobernador permitió eso sin embargo usted tiene que ponerlo en el recibo que es el costo de limpieza por Covid, no puede ponerse solo como un impuesto”, aclara Lavin.

Para confirmar lo que nos contaba Rafael, el equipo de Telemundo 51 Responde fue a comprar comida a la cafetería y también les agregaron el 11 porciento de impuesto. Cuando nos comunicamos con la cafería una gerente nos dijo que durante la pandemia “subieron los gastos” y una empresa que se encarga de programar la caja “hizo el cambio”. Le explicamos que por ley, el recibo debe desglosar los cargos por separado.

“El cargo de impuesto de venta, separado del cargo de la limpieza de Covid, y es separado del cargo de servicio pues si usted incluye ya el cargo que le decimos las propinas…no puede agregarlo todo y ponerlo bajo el nombre de impuesto de venta pues ya que es ilegal”, dice Lavin.

La encargada que nos habló por teléfono nos dijo que luego de que los contactamos, bajaron el cargo por impuesto a la venta al 7% y agregaron un cargo mínimo de 5 dólares para pagar con tarjeta de crédito. Rafael dice que, aunque pago $13.36 de más en impuestos, igual quedo satisfecho con el servicio. “Realmente la comida estaba buena y la parte del bakery también”, dice.]

Si te sucede algo así, el Buro de Mejores Negocios aconseja reportárselo al departamento de impuestos de la Florida. Puedes hacerlo llamando al 800-352-9273 o enviando un correo a la dirección electrónica TaxViolations@floridarevenue.com

También puedes revisar cual es la taza de impuestos que deben cobrar por dirección entrando a esta página: https://pointmatch.floridarevenue.com/Default.aspx.