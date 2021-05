Lo que pasa cuando menores extranjeros no acompañados llegan al país

En marzo agentes fronterizos reportaron haber entrado en contacto con más de 18,000 niños extranjeros no acompañados intentando llegar a los Estados Unidos. Ese un número récord comparado con cifras de 11,000 en mayo del 2019. Recientemente, el Secretario de Salud y Servicios Humanos nos dijo que muchos podrían ser regresados a sus países, pero en el caso de un joven venezolano, su familia logro reunirse con el luego de un proceso de verificación.

A sus 15 años, Leon Jr. Dice que cruzar la frontera entre México y Texas era la única manera en la que pensaba podía huir de las amenazas de muerte en su natal Venezuela. “Yo tenía bastante miedo de verdad, yo iba rezando”, dice.

Su padre se vino a los Estados Unidos hace seis años por la misma razón. “Y hago muchos videos en contra… critico mucho al gobierno. Yo hice un video en el 2015 que se hizo super viral y recibí amenazas de muerte yo. Por eso es que no regrese más a Venezuela”, dice Leon Sr.

El padre cuenta que intento traer a su hijo de otra forma, pero no pudo. “La única manera que pude traérmelo fue así porque no había de otra. Me arriesgue”, dice.

Mientras tanto Leon Jr. cuenta que la travesía fue aterradora. “Yo en el viaje trate de no enfocarme mucho. Yo intentaba hablar para distraerme; para no pensar en todo lo feo que estaba pasando”, cuenta el menor.

En las últimas dos décadas, el gobierno calcula que más de 7,000 personas han muerto tratando de cruzar la frontera entre México y Texas. Leon tuvo suerte y cuando llego a suelo estadounidense fue interceptado. “Estuve si mal no recuerdo tres días en el primer lugar ahí, todo normal pues, después me trasladan al segundo lugar donde ya si nos dicen que estamos detenidos, la cosa es un poco más fuerte y hay muchísima más gente, todas en un mismo cuarto”, relata el menor.

Mientras tanto, su padre no dormía. Se había trasladado a la frontera esperando saber de su hijo. El 6 de abril recibió una llamada del gobierno “diciéndome que él iba a ser liberado pero que tenía que pasar por un proceso primero”, cuenta Leon Sr.

Pero pasaron los días, el padre no supo más y desesperado llamo a Telemundo 51 Responde. Hablo con Luz Sanchez, nuestra especialista en asuntos del consumidor. “Deje lo que estaba haciendo para atender al llamado del de ayuda porque estaba desesperado, necesitaba ver a su hijo”, dice Luz.

Luz le escribió al Departamento de Salud y Servicios Sociales, conocido como HHS, pidiendo información acerca del proceso de reunificación. “Ellos nos piden que dirijamos a los padres al centro de llamadas, al centro nacional de llamadas del ORR para cualquier asistencia. Este centro lo que haría es confirmar que el centro está en el albergue”, dice Luz.

El ORR u Oficina de Reasentamiento de Refugiados es quien se encarga de albergar a niños no acompañados en refugios mientras el gobierno revisa los antecedentes de los familiares que los reclaman. Leon Jr. había sido trasladado a un refugio en San Antonio, pero el gobierno aún tenía que investigar a su padre. “Llamaron a mi mama hasta en Venezuela para chequear. Le preguntaron si yo lo atendía a él en Venezuela en todos los años que estuve sin verlo…que, si ella estaba feliz de que el niño se viniera para acá y todo”, cuenta el padre.

Finalmente, el 11 de abril, padre e hijo se reunieron en San Antonio. En un video captado por un familiar, se ve a los abrazados estrechamente y llorando de emoción.

“Yo quería como gritar, o sea arrodillarme y agradecerle a Dios si no hallaba que hacer cuando yo lo vi”, dice Leon Sr.

Un día después de esa reunificación, los dos celebrarían sus cumpleaños juntos ya que no solo tienen el mismo nombre, sino que nacieron el mismo día.

Es importante destacar que esta travesía es ilegal y altamente peligrosa. Quisimos documentar este caso porque hay muchos padres buscando reunirse con sus hijos ya sea porque entraron solos al país o fueron separados en la frontera y desconocen el proceso. Para obtener información en estos casos deben llamar a la oficina de reasentamiento de refugiados al 1 (800) 203-7001 o escribirle a la dirección information@ORRNCC.com