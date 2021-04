Llega Miami Onelia Alonso fundadora e las Damas de Blanco

La opositora cubana llega a Miami luego de huir de Cuba en 2017, apostando lo único que tenía: su vida.

“Me expatriaron, porque me dijeron, oye o te vas y dejas la oposición o te desaparecemos. Yo siento que perdí casi 4 años de mi vida, llorando perdida en la selva en los ríos, en los pantanos en los famosos de refugiados en cárceles muchas veces migratorias”, dice Alonso.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Salió de la isla el 1ro de septiembre de 2017 con destino a Trinidad y Tobago y atravesó dos veces la peligrosa selva del Darien.

“Yo comía hasta palmitas chiquititas acabadas de nacer... yo padecí mucho por haber tomado agua en donde la encontrara un charco un pantano, porque no me podía morir de la sed”, dice Alonso.

Pasó por al menos 14 países de Sur y Centro América. Fue secuestrada y extorsionada. Con 63 años vivió por al menos año y medio en la frontera de México con EEUU, en un improvisado campamento para migrantes en Matamoros, hasta que la administración Biden cambió la política migratoria.

“Uno se siente con un alivio que va a vivir como persona y más yo que no iba a estar más en la cárcel por hacer una manifestación defendiendo los derechos humanos”.

Llega enferma y con el recuerdo de su hijo, sus nietos y su madre en Cuba.

“Le diría a la gente que no se atrevan, que no lo hagan, que esa travesía, no es para personas viejas, pero menos para jóvenes”, dice.

Onelia llegó a EEUU el pasado 25 de febrero pasado y ahora, quienes le han brindado una mano amiga en Miami han abierto una página go fund me para recaudar fondos para ayudarla.