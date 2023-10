Llega a Miami el periodista cubano opuesto al gobierno, Yunior Morales

El pasado 28 de septiembre llegó a Miami, Yunior Morales, locutor cubano expulsado del sistema de la televisión y la radio en la isla por su radical postura anticomunista.

Morales usaba sus redes sociales para denunciar al régimen de La Habana luego de que en 2020 fuera censurado en medios oficialistas por lo que dice recibió amenazas de muerte en sus últimos tiempos en la isla.

"Llegaban a mi casa y me decían: 'hace falta que controles las emociones', relata el periodista cubano que así le decían "las personas de la seguridad del estado que llegaban a la casa".

Morales, de 47 años, se dedicaba a la locución desde que tenía 20 años, pero hace un tiempo todo cambió "por decir la verdad". En redes sociales publicó su posición en contra de las producciones avícolas que promocionaban los gobernantes en televisión, ello le valió la censura oficial de los medios.

"Denuncio que respeten al pueblo, vasta de burlarse del pueblo. Ni tripas, ni gallinas decrépitas, sin decir nunca dónde está la carne, a dónde va a parar", decía la publicación que le costó su trabajo como locutor.

"Ellos me sacan de la mesa redonda y me quitan toda la programación en vivo. Incluso tengo la grabación de la productora de la mesa redonda cuando me sacó y me dijo con doble moral: 'te sacamos porque dijiste la verdad''.

Morales llegó a EEUU con un parole humanitario que le extendió su hermana, quien vive en la ciudad de Orlando.

Su llegada al sur de Florida fue compartida por varios medios digitales, los cuales en ocasiones anteriores también publicaban sus videos haciéndose eco de sus denuncias al gobierno.