Liberan bajo fianza a mujer que baleó a un hombre en restaurante Hooters

Cuatro días después del incidente, la víctima se debate entre la vida y la muerte, mientras la presunta responsable quedó en libertad bajo fianza este miércoles .

Aileen Campbell, exesposa de la víctima: “como parte de una familia que oren mucho por el para que él se salve, porque mi hija necesita un padre.

Aileen se refiere a Darrel Campbell de 47 años, el padre de su hija de 8, quienes, en la noche del sábado 27 de febrero, fueron baleados en las afueras de un restaurante Hooters en la Coral Way

“Yo recibí una llamada de una mujer que me dijo tengo a tu hija en los brazos, y lo primero que dije al escuchar a mi hija llorar fue, ¿ella está bien y él, está vivo?”.

El reporte policial del caso, donde formalmente se acusa a la presunta responsable Quanesha Lewis de asesinato en primer grado y abuso a un menor, describe que el incidente comenzó con una disputa verbal y luego terminó en disparos.

“La niña me dice que ellos salieron y que ella se acuerda que él le dijo back off como que quítate no quiero pelear”.

El informe revela que la acusada, residente en Tampa, huyó de la escena, y un día después del hecho, en comunicación telefónica con las autoridades policiales, decidió entregarse y contar su versión de los hechos.

“Ella le partió un arete por la mitad con una bala a mi hija y pudo haber asesinado a mi hija”, dijo Campbell.

El martes Lewis se presentó en corte y este miércoles fue liberada bajo fianza. Durante su comparecencia alegó que ella y la presunta víctima tuvieron un altercado en el restaurante, que continuó luego en el estacionamiento. Sostuvo que temió por su vida y por eso le disparó a Campbell, quien desde hace 4 días continúa en condición crítica en el hospital Jackson Memorial.

“Según lo que me dicen las balas le traspasaron la vértebra y otra le perforó el hígado”, dice Campbell.

Aunque no ha podido visitarlo por las restricciones sanitarias del hospital, la hija, también víctima y testigo principal del incidente, pide oraciones para su papi.