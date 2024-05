Hoy es lunes 6 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Cubanos beneficiarios del parole humanitario, cuyos patrocinadores fueron confirmados por USCIS pero después de seguir su solicitud en CBP one no han recibido una autorización de viaje, denuncian que la situación se ha repetido entre, al menos 300 casos. En varias ocasiones algunos miembros de la familia son aprobados y otros no. En un documento CBP indica que “solicitudes familiares no pueden ser priorizadas sobre solicitudes individuales. La agencia procesa 30 mil casos de parole mensualmente. Por ello afirman que, 300, es una muy pequeña minoría de casos.

2.- El periodista José Luis Calderón, quien fue secuestrado junto a un equipo de televisión en Ecuador en plena transmisión en vivo por un grupo de criminales el pasado 9 de enero, dio un giro radical a su vida, tanto que ya no pudo volver a trabajar. Ahora se encuentra aquí en Miami solicitando asilo político. Conversamos en exclusiva con él y nos dijo que sufre de estrés postraumático y que aún tiene miedo por ese episodio. Dijo además que después de este incidente, el medio les pidió a todos los periodistas salir a reportar con chalecos antibalas, lo cual fue un cambio abrupto que lo hizo replantear su vida y huir de tanta inseguridad.

3.- El precio del galón de gasolina es ahora de $3 .75 centavos luego del alcanzar su precio máximo en 2024 y comenzar un leve descenso esta semana. Según la última encuesta de "Trilby Lundberg" la disminución se produce después de un aumento de casi 60 centavos por galón a principios de este año. Según los analistas, esta pequeña disminución puede mantenerse si los precios del petróleo no varían a corto plazo.

4.- Este fin de semana el sur de la Florida estuvo de fiesta! Desde las celebraciones del cinco de mayo hasta el Grand Prix de la Formula 1. En Wynwood, muchos acudieron a comer sus taquitos, quesadillas y por supuesto las margaritas. Y aunque el 5 de mayo no se celebra a lo alto en México, aquí en Estados Unidos es la fiesta donde más se consume bebidas alcohólicas. Y al otro lado de la ciudad la Fórmula 1 estuvo en los ojos de todo el mundo porque convoco a miles de personas. Esto trae cada año un beneficio económico local que el año pasado alcanzó los 449 millones de dólares.

5.- Por cierto, este gran evento de la Fórmula 1 también despertó el interés de muchas celebridades. Desde el viernes cuando fueron las practicas, el sábado con la clasificación y el domingo de la carrera muchos artistas y deportistas se pasearon por las escuderías. Marc Anthony fue el encargado de cantar el himno de Estados Unidos antes del Gran Premio. Camila Cabello, Kendall Jenner, Don Omar, Zidane y Tom Brady fueron solo algunas de las celebridades vistas en las actividades del evento.