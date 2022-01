Hoy es lunes 24 de enero y estas son las principales noticias del día:

1.- Ya están en tierra firme los pasajeros que iban a bordo del crucero Crystal Symphony. Una corte emitió la orden para retener el barco si entraba a territorio de Estados Unidos, debido a una denuncia de Peninsula Petroleum Far East, una petrolera que alega que el barco le debe el pago de combustible.

2.- Miami Beach ordenó reabrir el tránsito en Ocean Drive en dirección sur, entre la calle 13 y la calle 5, mientras se mantiene un sector peatonal entre las calles 13 y 14. La ciudad cambió el flujo de Ocean Court, entre la 14 place y la calle 13. Quedó delimitada un área para vehículos y otra para bicicletas.

3.- Hoy lunes comienza la temporada de impuestos y los contribuyentes tendrán que declarar el pago del crédito tributario por hijos menores y por alivio económico. El IRS envió 6 pagos mensuales a las familias desde julio del 2021. Si usted es elegible, podrá reclamar el resto del crédito al presentar su declaración del 2021.

4.- La Seguridad del Estado cubano detuvo a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, a dos de sus compañeras y a Bárbara Farrat, madre de uno de los menores encarcelados por manifestarse el 11 de julio. Las mujeres iban rumbo a una iglesia para orar por los presos políticos, cuando fueron arrestadas en la calle.

5.- El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger se vio involucrado en un accidente con varios vehículos en Los Ángeles, que dejó una persona con heridas leves. No está claro si Arnold conducía o si era pasajero en el momento del choque pero la policía dijo que el actor no resultó lesionado.