Hoy es miércoles 22 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1.- El presidente Joe Biden anunció que su gobierno distribuirá 500 millones de pruebas diagnósticas sin costo, aumentará el apoyo a los hospitales cuya capacidad operativa está al límite y redoblará su campaña de vacunación y aplicación de dosis de refuerzo ante el aumento de casos de COVD-19 en el país.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

2.- Las autoridades anunciaron nuevos horarios de cierre de los sitios de prueba en el condado Broward. Desde mañana jueves y hasta el 30 de diciembre, el C.B.Smith Park operará de 8 a.m. a 3 p.m, el Mills Pond Park de 8 a.m. a 4 p.m. y el Markham Park de 8 a.m a 5 p.m.

3.- La FDA podría autorizar hoy mismo las píldoras de Pfizer y Merck contra el coronavirus. Ambos tratamientos apuntan a pacientes de alto riesgo que han dado positivo al COVID-19… Al ser administrados a domicilio y lograr una reducción sustancial de la gravedad de los cuadros, tienen el potencial de aliviar la carga de los hospitales.

4.- El camionero cubano sentenciado a más de 100 años en Colorado tiene un nuevo abogado, justo después de que la fiscal del distrito donde fue juzgado Rogel Aguilera Mederos sometiera una moción para que se reconsidere su sentencia. También se confirmó que el gobernador de Colorado recibió la petición para revisar el caso.

5.- A partir del 27 de diciembre, la tramitación del pasaporte aumentará en $20 por la tarifa de recargo de seguridad del Departamento de Estado. Para los mayores de 16 años que soliciten pasaporte por primera vez, el costo será de $165, mientras que la renovación costará $130. El pasaporte para menores de 16 años tendrá un costo de $135.