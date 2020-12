Hoy es miércoles 23 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1. La ayuda económica que esperan millones de personas está en el aire luego de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el paquete de estímulo. A pesar de que el congreso aprobó el proyecto que incluye cheques de $600, el presidente pidió modificarlo y aumentar el monto de los cheques a $2,000.

2. Hay nuevos horarios y restricciones en los toques de queda en Broward y Miami-Dade. En Broward será por nueve días, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, salvo el 24 y el 31, que lo retrasarán hasta la 1 de la mañana. Las reuniones no deben pasar de 10 personas y de violar la norma, habrá multas. En Miami-Dade, el toque de queda sigue como hasta ahora.

3. Algunos centros de pruebas estarán cerrados durante las fiestas. El Hard Rock Stadium, el estadio de los Marlins y el parque Amelia Earhart estarán cerrados el 24, el 25 y el primero de enero. En Broward, el parque C.B. Smith y el campus de la Cleveland Clinic en Weston cerrarán el 31 y el primero de enero. Mira aquí la lista completa.

4. Miami Gardens se prepara para ayudar a sus residentes que enfermaron con el coronavirus. La ciudad se asoció con el Jessie Trice Community Health System para pagar las cuentas médicas por el COVID-19 entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre. Para más información llame al (305) 397-5088 o al (305) 637-6400 extensión 1803.

5. Como un regalo de Navidad, el director neozelandés Peter Jackson presentó un pequeño adelanto de 'Get Back', un documental sobre los Beatles que recopila 56 horas de material inédito grabado por el cuarteto de Liverpool durante las sesiones de su álbum 'Let it be'. Aún no hay una fecha concreta para su estreno, pero se estima sea para mediados del 2021.

