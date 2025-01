Hoy es miércoles 29 de enero y estas son las principales noticias del día:

1-. Según publica el diario The New York Times, el gobierno del presidente Trump revocaría la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal o TPS, para los más de 600 mil venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos. De confirmarse, esta medida representaría un duro golpe para quienes creían que no sólo estarían protegidos de la deportación, sino que también se les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta el otoño de 2026.

2.- Familiares de inmigrantes detenidos por ICE denuncian que sus seres queridos habían sido citados por USCIS para una visita rutinaria en un centro de procesamiento de Delray Beach y que al llegar fueron puestos bajo custodia para ser deportados. Algunos indican que desconocían que tenían órdenes de deportación. ice afirma que no utilizaron engaños para detenerlos. que simplemente estaban trabajando de conjunto con más agencias federales.

3.- El Senado y la Cámara de Representantes de Florida aprobaron una ley que endurece medidas contra inmigrantes indocumentados. La norma elimina el descuento estatal para dreamers en universidades y aumenta penas para indocumentados condenados por delitos graves. Republicanos la ven como un triunfo, mientras que demócratas critican su impacto en jóvenes que crecieron en el estado. El gobernador DeSantis podría vetarla, pero la legislatura podría revocar su decisión.

4.- La temporada de impuestos está en marcha, y si usas aplicaciones de pago como Venmo y Paypal, hay un gran cambio este año. Ahora se recibirá el formulario de impuestos 1099-K, eso incluye a conductores de Uber, Lyft, Door Dash, y quienes venden artículos por E-Bay, y otras plataformas, y obtuvieron ingresos por más de 5 mil dólares. La medida también incluye a coleccionistas que reciben ganancias por ventas.

5.- Y la plataforma "x", de Elon Musk comenzó su incursión en los servicios financieros con un acuerdo con visa. X-Money se conectará a las tarjetas de débito visa y ofrecerá una opción de transferencia de cuenta bancaria “instantánea”. Visa dijo que el servicio permitirá a los usuarios de X mover fondos entre cuentas y su billetera digital y realizar pagos instantáneos.