Hoy es martes 17 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Una familia llora la muerte de uno de los suyos. Se trata de un adolescente de 16 años, quien falleció ayer por la tarde en un tiroteo en la ciudad de Wilton Manors. La víctima fue trasladada a un hospital local donde fue declarado muerto. El tiroteo se registró dentro de la residencia y no había amenazas para la comunidad. Ahora la policía investiga las circunstancias en las que el menor fue alcanzado por una bala.

2.- Los comisionados del condado de Miami-Dade podrían votar hoy por la construcción del nuevo incinerador de basura, a un año y medio después de que se incendiara la planta del Doral. El lunes se reunieron residentes y la alcaldesa Daniella Levine Cava para escuchar las preocupaciones sobre la ubicación final de este incinerador. Una de las propuestas sería trasladarlo a un área colindante con la ciudad de Miramar en Broward, lo que ha provocado una enorme oposición.

3.- Divulgaron las imágenes del arresto del sospechoso del intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. El detenido en este caso acampó casi 12 horas antes de ser visto por el Servicio Secreto. Mientras, el director de la agencia dice que hay que revisar cómo se protege a los presidentes y el Congreso analiza nuevos fondos para el Servicio Secreto, el expresidente Trump, desde su residencia en Mar-a Lago, elogió la labor de las autoridades locales que en poco tiempo, arrestaron a Ryan Wesley Routh, el acusado de este segundo intento de asesinato contra Trump.

4.- Un mensaje lumínico a favor del régimen cubano en un vehículo de transporte público de Miami-Dade, sorprendió y causó indignación en la comunidad. El texto decía "Vivan Fidel y Raúl". Las reacciones no se hicieron esperar, pero todavía no sabemos si se trata de una broma pesada o de un jaqueo en el sistema digital del vehículo. Estamos en espera de una respuesta por parte del Departamento de Transporte Público del Condado Miami-Dade.

5.- Y atención, padres de estudiantes o si tiene préstamos estudiantiles, porque ya casi se acaba el tiempo para que los pague o de lo contrario, pronto verá consecuencias en el puntaje crediticio. El año pasado, el presidente Biden dio 12 meses para que los que no cancelen su deuda, no sean considerados morosos o no se les remita a agencias de cobro de deudas, pero ojo, porque solo podrá adquirir esta facilidad hasta el 30 de septiembre. Y si no empieza a pagar en octubre, corre el riesgo de que baje su puntaje ante el buró de crédito.