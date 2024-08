Hoy es martes 20 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Hoy son las elecciones primarias en Florida. Las urnas abrieron a las 7 a.m y permanecerán abiertas hasta las 7 pm. Para votar tendrá que llevar su documento de identidad al centro electoral asignado. Una elección clave en Miami-Dade es la contienda por la alcaldía del condado, que podría decidirse hoy si uno de los candidatos obtiene el 50 por ciento más un voto, de lo contrario, los dos más votados pasarán a las elecciones de noviembre. En Broward, solo los candidatos demócratas a Sheriff y un independiente aparecerán en la papeleta de las primarias porque no hay contrincante republicano. Para conocer más de las elecciones y las otras contiendas haz clic aquí.

2.- La vicepresidenta Kamala Harris y candidata para los comicios por la Casa Blanca, habló en Chicago en el primer día de la Convención Nacional Demócrata. También lo hizo el presidente Joe Biden, la exsecretaria de estado, Hillary Clinton, y diferentes políticos del partido. Bajo el lema "Cuando luchamos, ganamos”, Harris animó a los asistentes a votar para derrotar al expresidente Donald Trump.

3.- David Buer, de 53 años enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de su padre, Paul Buer, de 81 años. Inicialmente el acusado indicó a la policía que el anciano se había caído en su casa, pero una autopsia determinó que la causa de la muerte fue "violencia homicida, incluyendo estrangulamiento". Todo ocurrió el sábado poco antes de la 1 de la madrugada, en el noroeste de Miami-Dade.

4.- La embajada de Estados Unidos en La Habana amplió esta semana los servicios de visado de no inmigrante. Se benefician los intercambios académicos, educativos y culturales. También a deportistas, personas con habilidades extraordinarias o miembros de grupos religiosos. Este cambio no incluye los visados de "no" inmigrantes por negocios o turismo. Esos cubanos deben seguir viajando a otro consulado en el exterior para las entrevistas rutinarias. El primer paso deberá realizarse ante USCIS, y una vez que la petición sea aprobada, el solicitante tendrá que someterse a la entrevista consular.

5.- Hoy comienzan los vuelos de deportación de migrantes desde Panamá. El anuncio del presidente de ese país tiene el apoyo económico de Estados Unidos. La idea es devolver a los migrantes que crucen la selva del Darién hacia Colombia, como país fronterizo. La gran mayoría son de países con severas crisis de Derechos Humanos como Venezuela, Haití o Ecuador. En lo que va de año, ya atravesaron la zona más de 216 mil migrantes, en viaje hacia diferentes puntos de Estados Unidos.