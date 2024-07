Hoy es miércoles 31 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- El Centro Carter, conocido por su labor como observadores internacionales, se pronunció sobre los resultados de los comicios en Venezuela. Afirman que las elecciones presidenciales no se adecuaron a parámetros y estándares internacionales de integridad, por lo que no puede ser consideradas democráticas. Agregaron que no pueden verificar o corroborar los resultados y consideran que no anunciar resultados desglosados por mesas, es una violación a los principios electorales. Esto sumado al incumplimiento de leyes y al ambiente de libertades restringidas.

2.- En multitudinario acto, líderes de la oposición venezolana piden a los militares que respeten la Constitución, al tiempo que afirman su compromiso de una transición pacífica del poder. Sin embargo, siguen aumentando las cifras mortales en las protestas contra los resultados electorales. Según la ONG, Foro Penal y la Encuesta Nacional de Hospitales son ya 12 los fallecidos y 92 heridos, entre ellos 3 menores de edad. Mientras, y de manera conjunta, los presidentes de Estados Unidos y de Brasil piden que se publiquen los datos detallados de las votaciones.

3.- A partir de hoy a las 8 de la noche ya no habrá más vuelos desde Panamá y República Dominicana hacia Venezuela y viceversa. Así lo decidió el régimen de Nicolás Maduro, como parte de las tensiones con esas naciones tras las elecciones del domingo. Según la agencia Reuters, Panamá dijo que tomara represalias.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

4- En el sur de Florida, la Fiscalia anunció el arresto de Heriberto Martínez, ex empleado del Jackson Health System, bajo cargos de compensación ilícita. El exdirector adjunto de ingeniería habría aceptado pagos en efectivo, regalos y viajes a cambio de contratos con proveedores. las transacciones fueron descubiertas tras una auditoria de la policía y la unidad contra la corrupción pública de la fiscalía estatal.

5.- Spirit Airlines anunció un nuevo programa de opciones de vuelos a sus pasajeros, que iniciarán el 27 de agosto con al menos cuatro tarifas. La más alta "Go Big", incluirá meriendas, bebidas, Wi-Fi gratis, y equipaje facturado. La "Go Comfy" ofrece más espacio con el asiento del centro desocupado, un equipaje facturado, abordaje prioritario, una merienda ligera y una bebida no alcohólica. La tarifa "Go Savy" permite elegir entre un equipaje de mano o facturado y un asiento estándar y la tarifa "Go" ofrece la opción más económica. El nuevo tarifario podrá empezar a reservarse desde el 16 de agosto.