Hoy es lunes 15 de julio y estas son las principales noticias del día:

1. Las autoridades anuncian investigaciones y medidas para que el caos y la anarquía durante la final de la Copa América no vuelvan a ocurrir. Mientras, siguen saliendo más imágenes de los fanáticos tratando de ingresar al Hard Rock Stadium a la fuerza. Nuestras cámaras captaron a policías arrestando a muchos de ellos. Por todo esto, el partido tuvo que posponerse más de una hora.

2. Donald Trump llegó a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana con un claro mensaje: nadie los amedrenta, ni un intento de asesinato los hará cambiar de planes. Mientras tanto las medidas de seguridad se intensifican al igual que las investigaciones tras el atentado. Hoy también se podría hacer el anuncio de sobre el compañero de fórmula de Trump.

3. Residentes del condado Miami-Dade partieron el domingo desde Hialeah hasta Palm Beach en una caravana de vehículos en respaldo al ex presidente Donald Trump. Y aunque el candidato a la presidencia no se encuentra en su residencia, sus seguidores no dejaron de expresar su apoyo y condenar el atentado.

4. Las autoridades investigan un accidente náutico reportado en la marina de Haulover. Varios agentes de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre establecieron un perímetro. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade también respondió a la llamada de emergencia, sin dar detalles de lo sucedido. Un testigo dijo que los accidentes en el área son comunes y responsabilizó a la congestión de embarcaciones y la falta de rampas.

5. Se realizó la edición número 40 del Festival de Música Submarina de los Cayos. Buzos y practicantes de snorkel exploraron parte de la única barrera de coral de Estados Unidos continental, mientras disfrutaban de un concierto submarino organizado para promover el buceo ambientalmente responsable y la protección de los arrecifes. El concierto se desarrolló en un área del santuario marino nacional a unas 6 millas al sur de Big Pine Key.