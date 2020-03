Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es martes 17 de marzo y estas son las cinco noticias más importantes del día:

1. Restaurantes cerrarán más temprano. La medida entrará en vigor este martes a la medianoche. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que los establecimientos podrán abrir, pero sólo para hacer entregas de comida o para que las busquen.

2. Un empleado del centro para el control de enfermedades, dio positivo a la prueba del Covid-19. Ya se encuentra aislado y en buen estado de salud. De acuerdo al CDC, no está involucrado en las actividades de respuesta al virus, porque no ha estado trabajando desde el seis de marzo. Hasta los momentos, no ha presentado síntomas.

3. Y a la ola de cambios que se han generado por el coronavirus, se úne también el centro comercial Sawgrass, que reduce sus horarios de operaciones. Ahora funcionará de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los domingos con un horario de 12 del mediodía a 6 de la tarde.

4. Los exámenes de ingreso a la universidad, conocidos como SAT, se pospondrán debido al brote de coronavirus, así lo anunció la junta universitaria. Dijeron también que los estudiantes registrados recibirán reembolsos y que las nuevas fechas de prueba, será anunciadas tan pronto como sea posible.

5. Amazon está contratando a cientos de empleados en Estados Unidos, para ayudar a cumplir con la demanda de las compras en línea durante la emergencia que se ha desatado por el coronavirus. La empresa está buscando agregar trabajadores a medio o tiempo completo, para sus almacenes y rutas de entrega e incrementará dos dálares, al monto que actualmente pagan por hora, por es de 15 dólares.

