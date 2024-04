Las 5 del 51: Las Noticias más importantes

1. Revelaron las llamadas al 911 del tiroteo mortal en un bar de city place doral la noche del pasado 6 de abril. En las llamadas se escuchan a varios testigos suplicando por ayuda tras la balacera en que falleció, un guardia de seguridad, George Castellanos, y dejó a varias personas heridas. El sospechoso tambien falleció en la escena. Departamentos de policía de otras ciudades también se comunicaron para ver cómo asistían como es el caso de Hialeah Gardens.

2. Estos son nuevos videos revelados sobre el caso en que un sujeto intento secuestrar a un niño de 2 años saliendo de un CVS en Miami Beach, y la rápida reacción del papa logro evitarlo. El primero es de cuando ya habían detenido y esposado al sospechoso Nicolás Sternaman, de 26 años, acusado de agresión y secuestro agravado de un menor. El segundo es del padre explicando a la policía lo ocurrido . El sujeto había huido, pero gracias a un turista de Tampa lo detuvieron a pocas calles de distancia.

3. Estados unidos respondió a las críticas sobre las negativas de parole humanitario, negado a miles de inmigrantes. USCIS dijo que estos numerosos avisos de casos no confirmados, se debe a un cambio técnico para informar más rápidamente a los solicitantes si son elegibles. Esto resultó en un gran volumen de avisos de no confirmación y tambien de críticas. Tambien aclararon que estos avisos no se deben interpretarse como una negativa definitiva de elegibilidad para el programa.

Los que recibieron aviso de ser negados pueden presentar un nuevo caso para solicitar el parole humanitario a personas en países elegibles.

4. La ciudad de doral lanzó un programa de transporte, para personas mayores de 65 años..el servicio gratuito comenzara el 25 de abril y estará disponible con recogida o regreso dentro de los límites de la ciudad de doral.. Para saber los horarios y solicitar viajes, puede llamar al número (855) 918-3733 o a través de la aplicación movil ride free-bee. Puede ver la lista completa de los lugares a que llega visite telemundo 51.com

5. Pepsi-co retiró del mercado una bebida 'sin azúcar' que en realidad sí es muy azucarada.

Un estudio interno de la empresa reveló que la bebida "schweppes zero sugar, ginger ale" contiene altos niveles de azúcar, lo que representa un riesgo para diabéticos y los que buscan evitar ese ingrediente... El retiro afecta a 233 cajas del producto.