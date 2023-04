Las largas filas en las gasolineras del sur de Florida van disminuyendo. André el Khouri, portavoz de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) dice que “no existe una escasez de gasolina. Lo que tenemos es un problema logístico en la distribución de la gasolina a los tres condados del sur de Florida. Recordemos que Port Everglades suministra el 40% de la gasolina en el estado”.

En el Puerto Everglades existen 12 terminales para la distribución de combustible a camiones cisterna. Hoy, ya 9 de ellas están completamente operativas, mientras las autoridades trabajan para restablecer el servicio en las tres restantes.

La aplicación GasBuddy reporta poca escasez o disponibilidad parcial en gasolineras de Miami, Hialeah y Fort Lauderdale. En tanto algunos consumidores dicen que en algunas zonas como el Aeropuerto, Wynwood y Kendall no hay gasolina.

Es una situación dinámica en la que se agota el suministro debido a la demanda. Primero se agota en las bombas más concurridas, mientras en el resto continúa disponible.

El Buró de Mejores Negocios informa de reportajes sobre posibles especulaciones de precios. “No hay un número definido de un abuso de precios. Pero es un número que es un porcentaje del 100 ó 200% más alto de lo normal”, dicen.

Para reportar la especulación de precios puede llamar al 1-866-966-7226.

Port Everglades reporta que allí tres barcos tanqueros descargan combustible ahora mismo y que otros dos esperan para entrar al puerto.

“La AAA piensa que la situación se va a ir normalizando cada día, pero el problema es que la gente está entrando en pánico cuando no necesita combustible adicional con tanques para llevarse a la casa, lo cual es bastante peligroso y no es necesario, porque no hay escasez de gasolina”, dice Khouri.