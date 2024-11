Lamentan muerte de joven de 19 años fallecido en tiroteo de Orlando durante Halloween

Como "la persona más dulce que he entrenado en mi vida", así describió Anis Jerbi a Timothy Schmidt Junior, el joven de 19 años, residente de Weston que fue uno de los dos asesinados en un tiroteo masivo en el centro de Orlando durante una celebración de Halloween.

Jerbi es el director del club de fútbol Plantation Fc Rush y en ocasiones, entrenó a Schmidt. "Vi a una gran persona, un gran futuro por delante de él, pero dios sabe lo que está haciendo con esta gente buena".

El entrenador de Schmidt recuerda: "me enseñó una lección de humildad, porque a veces no la tenemos y tenemos nuestro ego como entrenadores pero me enseñó una gran lección".

"Tim era una de esas personas de las que nunca pensabas nada negativo, siempre era un tipo divertido, era el alma de la fiesta, digámoslo así".

Uno de los amigos de Schmidt que fue a la escuela secundaria Cypress Bay en Weston, junto con él, recuerda que jugaban fútbol y hacían ejercicio juntos.

El Departamento de Policía de Orlando dijo que Timothy Schmidt Jr., de 19 años, y Tyrek Hill, de 25, murieron cuando un joven de 17 años abrió fuego en las concurridas calles alrededor de la 1:07 a.m. del 1 de noviembre durante una celebración de Halloween. Otras ocho personas resultaron heridas.

Schmidt Jr. era residente del sur de Florida, según publicaciones en redes sociales, registros de direcciones y una recaudación de fondos, que Telemundo 51 está trabajando para verificar.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre su muerte ni sobre el posible motivo del tiroteo.

"El ex-estudiante de Cypress Bay, Tim Schmidt Jr., se encuentra entre los fallecidos. Enviamos nuestro apoyo a las familias, amigos y a la comunidad de The Bay", dijo la ciudad de Weston en una publicación en Facebook.

Tim Schmidt / Crédito: Plantation Eagles FC

La policía de Orlando dijo que el sospechoso, a quien Telemundo 51 no identifica porque es menor de edad, disparó su arma en dos áreas diferentes, en Central Boulevard y Orange Avenue, y al sur de Washington Street y Orange Avenue.

El vídeo de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso entre la multitud, vestido con una camiseta de color amarillo brillante. En las imágenes, saca un arma y dispara a una persona a quemarropa.

No quedó claro de inmediato si Schmidt Jr. fue el objetivo o murió en el fuego cruzado.

Los agentes detuvieron al presunto tirador en cuestión de minutos. Los sobrevivientes del tiroteo actualmente están recibiendo atención en Orlando Regional Medical Center.