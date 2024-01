La vuelta al mundo en crucero: una travesía única por 40 países y 155 noches

Imagina despertar cada mañana en un nuevo país, probar platos exóticos y sumergirte en culturas lejanas. Todo esto y más es posible a bordo del crucero "La Vuelta al Mundo", que zarpa el próximo mes.

Son 155 noches explorando rincones ignotos del planeta. Cuarenta puertos repartidos entre los cinco continentes conforman una travesía única por 75.000 dólares, todo incluido. Bebidas, comidas, excursiones... no tendrás que preocuparte de nada más que disfrutar.

"Llevo 30 años soñando con dar la vuelta al mundo en crucero. Mi hija me dijo que ya era hora y no pude resistirme", cuenta entusiasmada Sara Montero, primera vez a bordo de un transatlántico. No será la única novata. Junto a ella, veteranos como Cindy Calhoun rebosan "emoción" ante la gran aventura.

El itinerario comienza en Ushuaia (Argentina) y finaliza en Barcelona. Por el camino, Polinesia Francesa, Nueva Zelanda, el Sudeste Asiático, India, Oriente Medio... Los destinos se suceden vertiginosamente. "Es una combinación perfecta de lugares populares junto a joyas aún por descubrir", explica Andrea Baigorria, directora de Relaciones Públicas de la naviera Azamara.

En cada puerto aguardan sorpresas. Espectáculos folclóricos, gastronomía local... Todo para sumergir al viajero en la esencia de los países visitados. "Es una experiencia increíble", resume entusiasmado Joseph Harrington, jefe de Excursiones.

Un desafío mayúsculo que el capitán Carl Smith asume sin aspavientos. "Llevamos años planificándolo, no será fácil pero merecerá la pena". El próximo 9 de junio, fecha en que el buque regresa a Barcelona, los pasajeros habrán dado la vuelta al mundo. Eso sí, no quedan plazas disponibles. Habrá que esperar al crucero de 2025.