La policía lanza el operativo antiviolencia “Summer Heat”

Para la policía llega como una necesidad. El operativo “Summer Heat” no solo buscará reducir, o terminar con los hechos violentos, sino evitar que los jóvenes caigan en ese mundo delictivo.

El compromiso con la comunidad quedo sellado con la cúpula mayor de las agencias de seguridad reunidas, junto a la fiscal estatal de Miami Dade, y la alcaldesa del condado.

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami Dade, dice: “Esto es inaceptable y debemos poner fin al ciclo de violencia y asesinatos sin sentido”.

El programa “summer heat” contempla, entre otros puntos, agregar cámaras de seguridad, hacer tareas de inteligencia, e incorporar 17 equipos tácticos de saturación para diferentes departamentos de policía.

Alfredo Ramírez, director de la Policía de Miami Dad, dice: “Esta operación no es un número. Es para tener resultados. Y bajar el crimen, no para decir que hicimos más de 500 arrestos. Queremos parar la violencia y tener la sensación de que estamos seguros en esta comunidad”.

Según datos del condado, la violencia armada aumentó un 45 % en relacion a 2016.

Preocupa que hechos como el tiroteo masivo del fin de semana se conviertan en una triste tendencia.

Arturo Acevedo, Jefe de la Policía de Miami, dice: “No tengan temor, si estas indocumentado no te preocupes que aquí estamos para caerle a tras a los ladrones, a los rateros, a los asesinos y no al inmigrante. Así que llamen al 911 porque estamos a su servicio”.

Un programa similar en Detroit redujo la delincuencia violenta en un 40 %. La fiscal estatal de Miami Dade citó índices delictivos de otros estados y dijo que nuestra comunidad no quiere parecerse a eso.

Katherine Fernández-Rundle, Fiscal General de Miami Dade, dice: “Cada día, en los Estados Unidos, 100 personas mueren por violencia con armas de fuego. Piénsenlo. 52 semanas al año, tenemos que decir basta ya”.

En un hecho violento con arma de fuego, a Romania Dukes le mataron a su hijo a solo 10 pasos del lugar donde ella estaba, recordó hoy con tristeza.

“Desde ese día no he parado de pedir justicia, dice Romania. Y con su voz entrecortada contó que no solo pelea por su hijo, sino por los hijos de todos los demás, y que se siente acompañada por cientos de padres en su misma situación”, dice Dukes.

Aquí insistieron en la importancia de usar la línea de alto al crimen en caso de que vean algo, y lo digan de manera anónima. Recibirán por eso una recompensa. El programa “Summer Heat” entra en vigencia mañana y se mantendrá por las próximas 12 semanas.