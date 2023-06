Junta Escolar de Broward vota por un nuevo superintendente

El próximo superintendente del distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Broward ha sido decidido.

Por una votación de 7-2 el jueves, la Junta Escolar de Broward aprobó al Dr. Peter Licata como la próxima persona para dirigir el sexto distrito escolar más grande del país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Licata es superintendente adjunto de las Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach. Durante las entrevistas el miércoles como uno de los tres finalistas, dijo que está comprometido a aumentar los salarios de los maestros.

"El condado de Broward actualmente es una B, Palm Beach es una A, es un mercado de compradores para los maestros, lo que separa a Broward de los otros condados es que alguien que está interesado en ser maestro, ¿por qué vendría al condado de Broward?", dijo Licata.

Un padre le preguntó: "¿cómo va a proteger a los educadores y sus medios de vida de los ataques por motivos políticos en su práctica de instrucción?".

"Las escuelas no son lugares para ataques políticos", respondió Licata. "No deberían serlo, estamos aquí para educar, somos educadores, no somos abogados, no somos políticos".

Pero cuando otro padre le preguntó cómo defendería la ley de Declaración de Derechos de los Padres, que permite a cualquier padre objetar un libro, lo que como hemos visto, puede llevar a que se retiren libros para todos los niños, Licata dijo que el distrito defendería la ley si él fuera superintendente.

"Lo he leído probablemente 300 veces, no veo nada fuera de lo común, creo que son sólo padres que quieren involucrarse en la educación de sus hijos". dijo Licata.

Licata fue aprobado por encima de Luis Solana, un administrador en el sistema de escuelas públicas de Detroit, y el Dr. Sito Narcisse, el actual superintendente de las escuelas en Baton Rouge, Louisiana.