Juez ordena despegar barricadas que bloquean calles de un vecindario de Miami

Durante décadas un vecindario se ha quejado del flujo de tránsito que cruza su vecindario para cortar camino de avenidas principales hasta que lograron cerrar varias calles, pero la solución ha estado en disputa entre las autoridades de la ciudad y del condado.

Un juez le puso fin a la disputa y no todos van a estar de acuerdo con la decisión pues tomó más de dos años confirmar quien tiene el derecho de cerrar las calles, si el condado de Miami-Dade o la ciudad de Miami.

El juez determinó que no es la ciudad por lo tanto las barreras tienen que ser removidas, luego de que durante 27 meses el vecindario del suroeste de Miami estuvo protegido del tránsito, que algunos vecinos aseguran presenta una amenaza a su tranquilidad y seguridad.

"Los carros cuando quieren cortar camino y venir más rápido, entran por aquí a 50 millas por hora", alegan algunos.

En marzo del 2021 el Comisionado Joe Carollo le ofreció una solución al vecindario entre Coral Way y la US-1 y las avenidas 14 y 17, y fue cerrar la calles solo para el tránsito local. En ese momento el Comisionado de Miami dijo: "es un carro detrás de otro, un camión detrás de otro, corriendo en un barrio residencial".

Pero autoridades condales señalaron que solo Miami-Dade tiene la autoridad para cerrar las calles de forma permanente, pues la ciudad instaló barricadas temporales mientras se buscaba una solución, algo que no agradó a todos los vecinos.

Sonia Ospina, residente de Silver Bluff, dice: "a mi no me gusta para nada, afea mi casa lo único que tengo un punto de referencia para que la gente llegue pero no me gusta para nada y todo se acumula ahí como podrás ver ... mira parece un basurero".

La ciudad ademas se gastó mil dólares al día por la vigilancia de policías.

Un abogado que representó a un vecino que se opone a las barreras alega que "las calles publicas son calles públicas que no se deben cerrar", dice David Winker, al tiempo que agrega: "pero entiendo la frustración de los vecinos, la idea es que el condado no está haciendo su trabajo para hacer las calles seguras".

El viernes por la tarde la larga diputa terminó tras una audiencia por Zoom en la que se aclaró: "tendrán que remover las barricadas, pero tienen que hacer algo a largo plazo para las calles", remarcó el Juez de Circuito Charles Johnson, quien dijo entender el peligro que presentan los autos pasando a alta velocidad por un vecindario residencial.

Algo que sugirió el juez es instalar speed bumps o bandas de frenados en las calles del vecindario para controlar la velocidad de los vehículos que cortan camino por allí.