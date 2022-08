Juez de Florida bloquea polémica ley sobre “adoctrinamiento” en las empresas

Un juez de Florida declaró "inconstitucional" una polémica ley estatal sobre educación y libertad individual que prohíbe en escuelas y empresas un supuesto "adoctrinamiento" basado en una corriente que sostiene que el racismo es sistémico en la sociedad estadounidense.

La nueva ley HB7, conocida como "Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (W.O.K.E.) Act (Ley Detenga los errores de nuestros hijos y empleados), fue impulsada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y promulgada en julio pasado.

DeSantis, discípulo político del expresidente Donald Trump, dijo al presentar la iniciativa en 2021 que su propuesta quiere proteger tanto a estudiantes como a empleados de grandes corporaciones, a los que se les "fuerza" a ser adoctrinados en base a la llamada teoría crítica de la raza, que considera que el pasado esclavista de EEUU es origen de un racismo sistemático.

En su decisión, el juez Mark Walker, quien preside el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Florida, criticó la nueva ley "Stop WOKE Act" al decir que está "al borde de lo ininteligible" y que viola la Primera Enmienda.

Las nuevas 149 leyes firmadas por el Gobernador Ron DeSantis entrarán en vigencia a partir de este viernes, 1 de julio. Algunas estas relacionadas con la seguridad escolar, el aborto, el bienestar infantil y las normas de conducción.

Según la Constitución estadounidense, esta Enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al Gobierno compensación por agravios.

"Si Florida realmente cree que vivimos en una sociedad posracial, entonces que presente su caso. Pero no puede ganar la discusión amordazando a sus oponentes", escribió Walker una orden judicial temporal para detener la ley.

La demanda atendida por el juez Walker fue presentada por entidades privadas como el sitio web Honeyfund.com, con sede en Clearwater, que ofrece servicios para lunas de miel, alegando que sus derechos de libertad de expresión están "restringidos" porque la ley infringe los programas de capacitación de la empresa, que enfatizan la diversidad.

"Honeyfund valora la diversidad de nuestros miembros y personal; estamos extremadamente orgullosos de haber ganado (...) contra HB7 de Florida: una restricción inconstitucional sobre el discurso en torno a conceptos como privilegio blanco/masculino y prejuicio inconsciente", dijo la directora ejecutiva de Honeyfund, Sara Margulis, en Twitter tras el fallo del juez.

A nombre de la demanda también aparecen, según medios locales, una franquicia de la heladería Ben & Jerry's afincada en Tampa, y la consultora de diversidad en puestos de trabajo Collective Concepts.

El estado de Florida estrenó el pasado 1 de julio esta norma junto con cerca de 150 nuevas leyes, incluidas algunas tan polémicas como la que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo o la conocida popularmente como "No digas gay", que prohíbe a los maestros hablar a los alumnos más pequeños sobre cuestiones de orientación sexual y género.