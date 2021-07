Joven está en la cárcel por golpear el perro de su madre

Un nuevo caso de crueldad animal se registró en el suroeste de Florida cuando un hombre de Fort Myers golpeó fuertemente con una escoba al perro de su propia familia causándole una fractura.

El sujeto está tras las rejas por este caso. Según su madre, el joven llegó a la casa tras salir del hospital donde estaba recluido por una sobredosis, habría llegado fuera de si arremetiendo contra uno de los perros de la casa.

“No me escuchó, le dije no, solo regáñala, le dije no y le grité y no me atendió, él estaba como desorientado” explica la madre del hombre, Herminia Hernández.

El incidente ocurrió cuando el joven José Hernández recién llegaba a su casa. Su madre relató que la sorprendió verlo llegar incluso con la ropa del hospital, dice que sus perritos se pusieron nerviosos y comenzaron a ladrarle lo que habría molestado a su hijo.

“Vino y agarró el palo de la escoba entonces la perrito corrió y él estaba ya en la puerta, entonces vino él y la reacción que el dio le pegó con el palo de la escoba. Cuando lo tenían los policías que ya lo habían agarrado, lo tenían arrestado ahí, él me dijo: ‘mami es solo un perro’, recuerda Herminia Hernández.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La perrita llamada Canela sufrió múltiples fracturas en una de sus patas, ahora está bajo cuidado de un hospital veterinario, luego que Herminia, con mucho dolor -según dice- renunciara a su custodia.

“Yo le di la perra, yo le dije, si porque no la quiero ver así a mi perrita, toda quebradita, me va a doler verla así porque yo a mis perrito los cuido, los quiero mucho”, asevera la mujer.

Carmine Marceno, alguacil de Lee dijo que este tipo de caso no serán tolerados en el condado. “Tenemos que proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, en este caso un perro de 20 libras, es inaceptable, la gente que abusa de animales puede hacer lo peor”.

El sospechoso de 28 años enfrenta cargos por causar dolor y lesiones graves a un animal.