Joven cubana pide ayuda para llegar a EEUU y despedirse de su madre fallecida en accidente

Danya Ortega Arias es la hija de una mujer cubana fallecida hace solo unos días en un accidente de tránsito ocurrido en Miami.

“Le pido al gobierno que me ayude a llegar a despedir a mi mamá”, es el clamor desesperado de una joven de 19 años que implora ayuda para llegar a Estados Unidos a darle el último adiós a su madre.

Dice que tan pronto se enteró de la muerte de su madre se embarcó en un viaje para cruzar la frontera de EEUU y en un desgarrador testimonio cuenta lo que ha sucedido en pocos días.

“Yo hice una travesía desde Cuba yo sola, me violaron en Honduras, me robaron y llegué hasta aquí para poder verla. Hacia 5 años que no la veía”, expresa la joven entre lágrimas y quien ahora está varada en México implorando por un milagro.

Mientras tanto en Miami, el esposo de la víctima y el resto de su familia no salen de la conmoción y se preguntan casi en total descreimiento de lo sucedido: "Dónde estás, ven a comer conmigo, haz algo conmigo, me hiciste una promesa".

Noemy Area, originaria de Cuba falleció en un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de febrero en la calle 79 en la JFK Causeway en North Bay Village.

“El doctor me contó todo y me dijo: 'lo siento, tu esposa está muerta'”, recuerda de ese trágico día en que perdió a la mujer de la cual hasta el nombre se había tatuado en la piel.

La víctima, además de su hija de 19 años que actualmente intenta cruzar la frontera, tenía otros cuatro hijos. Una bebé de 2 meses de nacida y una menor de 2 años de edad que vivían con ella en Miami. Los otros dos son adolescentes de 16 y 13 años que quedaron desamparados en Cuba.

“Ella hizo todo aquí en América. Trabajó mucho para cuidarlos y ahora necesitamos tenerlos aquí”, es lo que pide el esposo de la madre cubana.

Según la versión de los familiares de la mujer fallecida en el accidente, el vehículo en el que estaba estacionada con otra persona fue chocado de frente por un automóvil que escapaba de una persecución policial.

Debido al aparatoso accidente otras tres personas tuvieron que ser hospitalizadas.

Las autoridades han confirmado el arresto del hombre que supuestamente manejaba el vehículo que los chocó en el carril contrario. La familia de la mujer fallecida, además de la ayuda del Gobierno, clama justicia.

"Todo juntos, no puedo creer que ella murió, lo juro. No puedo creer que haya muerto" se cuestiona el esposo de la madre cubana.