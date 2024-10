Joven acusado de agresión violenta a un médico tras controversia sobre tratamiento no autorizado

Las cámaras de seguridad del Mount Sinai Medical Center en Miami captaron un violento incidente en el que un joven, identificado como Ventura Pérez del Castillo, de 19 años, noquea al ginecólogo Steven Silvers, un médico con más de 36 años de experiencia.

El incidente, que ocurrió el 14 de octubre, dejó al doctor Silvers gravemente herido. Durante la audiencia judicial, Brett Silvers, hijo del médico, compartió un desgarrador testimonio sobre las consecuencias físicas que su padre ha sufrido tras el ataque. "Mi papá tiene dos fracturas en su fosa nasal, seis fracturas faciales, fracturas en sus costillas 4, 5 y 6, una contusión cerebral y un hematoma en su rostro", declaró emocionado en la corte.

Según los testimonios presentados en la audiencia, el ataque habría sido desencadenado por el descontento del joven respecto al tratamiento administrado a su madre, Carolina Pérez. La familia del acusado explicó que son firmes opositores al uso de narcóticos, un tema que ha sido central en este caso.

El padre de Pérez del Castillo expresó que su esposa nunca ha consumido sustancias de ese tipo debido a antecedentes familiares de adicción. La madre del joven reafirmó esta posición, señalando: "Que me receten un narcótico a mí es algo que no puedo tener".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El joven, según el informe de arresto, habría confrontado al doctor Silvers tras enterarse de que su madre había sido medicada con algo que la familia no había autorizado. Durante el altercado, Ventura declaró a la policía que estaba disgustado por la prescripción y que planeaba advertir al médico sobre su supuesta mala praxis, mostrando además críticas negativas que había encontrado en Yelp.

El día del ataque, la madre del acusado relató que, tras una intervención médica, salió del procedimiento mareada, pálida y sin poder mantenerse en pie. Esto habría exacerbado la preocupación de su hijo, quien, según testificaron, intentaba confrontar al médico sobre lo que percibía como un error.

En un momento de tensión, Pérez del Castillo afirmó que el doctor trató de agarrar su teléfono móvil para impedirle irse, lo que derivó en el violento golpe que dejó inconsciente a Silvers al impactar contra el suelo.

Las imágenes de seguridad muestran cómo el doctor perdió el conocimiento de inmediato tras el impacto, y en los momentos posteriores, el joven no intentó huir del lugar. Durante su detención, Pérez del Castillo insistió en que su intención no era causar un daño tan grave, sino hacerle saber al doctor que había cometido un error.

El padre de Ventura Pérez del Castillo aseguró ante el tribunal que hay más detalles sobre el tratamiento de su esposa que no han sido revelados y que pudieron influir en la reacción de su hijo. "Mi esposa me dijo que le inyectaron algo que ella no quería que le inyectaran, y que el doctor no prestó atención a sus deseos", afirmó.

Ahora, el joven enfrenta cargos por agresión agravada y agresión a un profesional de la salud, que incluyen daños físicos graves.

La defensa argumenta que la reacción de Pérez del Castillo fue impulsada por la preocupación por la salud de su madre y que no tenía la intención de causar las heridas severas que sufrió el doctor.